Stranger Things 4 si mostra con un primo trailer

Circa un’ora fa, Netflix Italia ha rilasciato su YouTube il primo trailer dell’attesissima quarta stagione di una delle serie TV più amate dal pubblico: Stranger Things.

Nel trailer intitolato “Dalla Russia con amore”, citando la celebre pellicola del 1963 con protagonista James Bond, vediamo la camera effettuare una carrellata su una distesa innevata fino a giungere a un gruppo di lavoratori forzati intenti a posare dei binari ferroviari e guardati da dei soldati dell’esercito sovietico.

Uno di costoro prende un attimo di pausa, si toglie il berretto e… È lo sceriffo Hopper! Vivo e vegeto, nonostante lo si credesse morto al termine della terza stagione, sebbene la scena post credits dell’ultimo episodio della suddetta stagione avesse già instillato qualche dubbio sull’effettiva dipartita del simpatico tutore della legge della cittadina di Hawkins.

La location in cui il trailer si svolge sembra confermare quanto già trapelato nei mesi scorsi con il primo teaser trailer: la quarta stagione di Stranger Things non si svolgerà più a Hawkins, se non forse per qualche scena secondaria.

Con il trailer di Stranger Things 4 Netflix Italia ha rilasciato anche una dichiarazione dei Duffer Brothers:

“Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso – e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro “Americano”, che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani… e molto altro. Nel frattempo, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo – pregate per il nostro Americano” – dalla Russia con amore, i Duffer Brothers.

Le premesse sembrano essere già particolarmente interessanti, noi non stiamo più nella pelle di vedere il prodotto finito, e voi?