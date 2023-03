Su Shonen Jump arriva un manga interattivo e sarà a cura di Shiro Usazaki, conosciuta per aver realizzato i disegni di act-age.

Su Shonen Jump arriva un manga interattivo

Shiro Usazaki ritorna, pertanto, sulle pagine di Weekly Shonen Jump dopo la forzata chiusura anzitempo del successo del manga citato a causa di accuse di molestie sessuali mosse nei confronti dello sceneggiatore dell’opera, Tatsuya Matsuki. La veridicità delle accuse (invitiamo qui a recuperare i dettagli) ha chiuso in anticipo anche l’edizione italiana a cura di J-POP (pubblicando solo 3 numeri).

Ritornando alla nuova produzione, si tratta nella fattispecie di un one-shot autoconclusivo che permetterà ai lettori di accedere al sito web ed interagire prendendo parte agli sviluppi della narrazione con elementi da romanzo giallo. Il one-shot sarà pubblicato il 20 marzo 2023 (in Italia sarà ancora il 19 marzo ) all’interno del numero 16 di Weekly Shonen Jump.

Alla scrittura e progettazione del manga abbiamo diverse personalità: Saori Kida, noto designer di escape games, scrive il manga, Muneaki Takaoka realizza gli storyboard e Kizuki Shinoda è il designer dei segmenti di gioco del one-shot.

La storia ruota attorno a quattro compagni di classe che si riuniscono di notte a scuola al fine risolvere il mistero circa la scomparsa di una ragazza avvenuta tre settimane prima.

Ecco di seguito una prima illustrazione ufficiale del one-shot diffusa dalla stessa autrice su Twitter:

Usazaki si riprende finalmente la scena dopo la spiacevole interruzione di act-age, un manga promettente che aveva racimolato consensi in patria e oltreoceano. Si tratta di una storia focalizzata su un’aspirante artista che con coraggio prova a cambiare il suo destino per diventare una stella del cinema. L’opera ha avuto inizio su Weekly Shonen Jump il 22 gennaio 2018 per poi fermarsi l’11 agosto 2020 con all’attivo 123 capitoli e 12 volumi. In Italia l’opera è stata pubblicata per J-POP: