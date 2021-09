Super Dragon Ball Heroes: rivelata la forma finale di Black Goku

La serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes ha raggiungo il 38° episodio episodio il 15 settembre e al suo interno è stata svelata anche la forma finale di Black Goku.

Super Dragon Ball Heroes: il ritorno di Black Goku

Il personaggio in questione, apparso per la prima volta come nemico in Dragon Ball Super, è ritornato nelle scene dell’anime promozionale indipendentemente dalla continuity ufficiale per sbarazzarsi, chiaramente, di tutti quei Goku sparsi nelle differenti dimensioni.

Il ritorno del villain è stato infarcito anche da una nuova modalità, una nuova trasformazione che va ad aggiungersi al suo repertorio del Super Saiyan Rosè (il risultato di una divinità nel corpo di un Saiyan che supera il limite del Super Saiyan God), e viene definita come la forma finale del personaggio poichè viene anche ufficialmente battezzata come Super Saiyan Rosè Full Power.

Nonostante il grande ed enorme potere configurato nello scontro e dopo aver assorbito anche l’energia universale, il nuovo Black Goku viene nuovamente sconfitto stavolta per mano della fusione tra Goku e Vegeta che segna il ritorno di Gogeta Super Saiyan Blue (apparso per la prima volta in Dragon Ball Super: Broly) forte persino della variante Evolution.

L’episodio numero 38 di Super Dragon Ball Heroes, facente parte dell’arco narrativo New Space-Time War della Big Bang Mission è stato proiettato da Namco Bandai il 15 settembre e si intitola “La resa dei conti nell’Universo Copia! Scontro tra blu e scarlatto“. Lo possiamo guardare di seguito:

L’anime promozionale di Super Dragon Ball Super si compone attualmente di 38 episodi e l’anime ha avuto inizio il 1° luglio 2018 sotto la produzione di Toei Animation con la regia di Hiroyuki Sakurada e character design di Tadayoshi Yamamuro. Trovate la prima stagione doppiata in italiano dai fan in questo nostro articolo.

Attualmente la serie anime sta affrontando l’arco narrativo New Space-Time War.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes in Italia

La versione manga di Super Dragon Ball Heroes ha esordito in Italia per Star Comics il 26 maggio 2021. Il manga è realizzato da Yoshitaka Nagayama e potete acquistare il primo volume qui su Amazon. Non lasciatevelo sfuggire se siete innamorati dell’infinito universo di Dragon Ball.

Nel frattempo, invitiamo a raggiungere qui la nostra recensione del primo volume.

Star Comics ha anche pubblicato il secondo numero il 23 giugno 2021 (potete acquistarlo qui sempre su Amazon) e il terzo è disponibile il 21 luglio 2021 (recuperatelo qui).Di seguito proponiamo una sinossi: