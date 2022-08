Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Agosto 2022: proprio in questi giorni, stanno arrivando nei negozi e negli store Italiani le uscite di Agosto delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Agosto 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Super – Super Hero, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Agosto 2022

Prodotti in uscita:

Son Goku (Dragon Ball Super Hero) – S.H. Figuarts

Arriva la seconda uscita dedicate ai personaggi tratti dal nuovo lungometraggio animato “DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO” in uscita nel 2022. Come da tradizione anche questo Goku è dotato di numerosi punti di snodo e parti intercambiabili. Le prime quattro uscite previste sono: Piccolo, Son Goku, Vegeta e Ultimate Gohan.

» Son Goku è disponibile per l’acquisto online



Captain America (Tech-On Avengers) – S.H. Figuarts

Seconda uscita per la linea Tech-On, nata in collaborazione tra Tamashii Nations e Marvel. Dopo Iron Man è ora il turno della cyber-versione di Captain America! La figure è realizzata in pvc, con colorazione metallica ed è dotata di uno scheletro in metallo die-cast per garantire resistenza e posizionabilità. Come sempre trovate nella confezione tonnellate di accessori, effetti e parti intercambiabili.

» Captain America è disponibile per l’acquisto online



Sukuna (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Zero

Direttamente da Jujutsu Kaisen, ecco Sukuna che arriva nella linea Figuarts Zero di Tamashii Nations! La statua ha fantastici dettagli, e grazie alle parti intercambiabili incluse, potrete esporlo con espressioni diverse. Assolutamente da non perdere!

» Sukuna è disponibile per l’acquisto online



Kanon Gemini (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Revival

Finalmente dopo anni di attesa arriva nelle nostre collezioni Gemini Kanon Saint Cloth Myth EX Revival! Grazie a una parte per gli effetti potrete ricreare il mitico colpo Galaxy Explosion! Inclusi nel box troverete anche mani e volti intercambiabili, una parte opzionale per i capelli, Cloth set e altro ancora!

» Kanon Gemini è disponibile per l’acquisto online



Kotetsu Kaburagi e Barnaby Brooks Jr (Tiger & Bunny 2) – Figuarts Mini

Doppia uscita per la serie Figuarts Mini tratte da “TIGER & BUNNY 2” ecco Kotetsu Kaburagi e Barnaby Brooks Jr! Le due mini figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

» Kotetsu Kaburagi è disponibile per l’acquisto online



» Barnaby Brooks Jr è disponibile per l’acquisto online



Evangelion Weapon Set (Neo Genesis Evangelion) – Metal Build

Nuovo set di armi ed accessori pensati per essere utilizzati con i differenti modelli di mecha Eva usciti per la linea Metal Build. Nel set trovate spade, fucili e caricatori da sistemare a vostro piacimento nei vari modelli.

» Evangelion Weapon Set è disponibile per l’acquisto online



Mazinkaiser 20th Anniversary Edition GX-75SP (Mazinkaiser) – Soul of Chogokin

Celebriamo i 20 anni dalla nascita dell’anime dedicato a Mazinkaiser con una nuova edizione del GX-75. Questa nuova versione presenta una colorazione differente, un’inedita spada di ragguardevoli dimensioni, nonchè una base stand dotata di chip sonoro che riproduce il tema musicale orignale della serie animata giapponese (betterie non incluse). Oltre a quanto detto trovate, come per la prima edizone del GX, innumerevoli accessori, armi e parti opzionali.

» Mazinkaiser è disponibile per l’acquisto online



VF-25 Messiah Valkyrie (Macross Frontier) – DX Chogokin

Finalmente disponibile anche in Italia, le magnifica linea DX Chogokin, giusto in tempo per festeggiare il quarantennale del brand Macross e dei suoi magnifci aerei/robot. Dalla migliore tradizione ingegneristica di Bandai, parliamo di figure realizzate in metallo e Pvc, trasformabili, articolati e super accessoriati e di grandi dimensioni. Questo Valkyrie è tratto dalla serie animata del 2008 Macross Frontier, e incluso nella confezione troveremo, oltre al mecha/caccia, anche un dispaly, una miniatura in scala del pilota, armi e parti intercambiabili.

» VF-25 Messiah Valkyrie sarà presto disponibile online



RS RGM-79(G) GM Ground Type Ver Anime (Mobile Suit Gundam 08th MS Team) – Robot Spirits

Novità per la linea Robot Spirits A.N.I.M.E. Il set oltre al Gundam include: varie parti intercambiabili, effetti e molti accessori tra cui fucile Beam, Hyper Hammer, mitragliatrice da 100 mm, e due tipi di scudo.

» RS RGM-79(G) GM Ground Type Ver Anime sarà presto disponibile online

La nostra scelta

Finalmente dopo anni di attesa, la licenza della serie Macross (meglio conosciuta come Robotech) è stata sbloccata anche in Italia, la nostra scelta del mese? Ovviamente non poteva che ricadere sulla prima uscita di questo strabiliante Valkyrie tratto dalla serie Macross Frontier. Il caccia si potrà trasfomare in robot (alto ben 35 cm) e viceversa ed è realizzato in metallo, pvc e abs. Se siete dei fan della serie di Macross e non avete mai avuto l’occasione di collezionare questi magnifici robot, ora è arrivato il momento giusto per farlo. Assolutamente consigliatissimo.