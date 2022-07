In attesa del grande ritorno dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con (ben tre anni dall’ultimo panel), continuano a intensificarsi le voci sul futuro dell’MCU e dei suoi personaggi. Intervistato di recente ai microfoni di ComicBook.com Taron Egerton ha ammesso di aver incontrato Kevin Feige e di essere aperto al ruolo di Wolverine,

Taron Egerton ha incontrato i Marvel Studios

Il giovane attore britannico, noto per la saga di Kingsman e per il biopic su Elton John Rocketman, si è semplicemente limitato a sottolineare che gli piacerebbe interpretare il celebre mutante dei fumetti, senza spiegare il motivo dell’incontro con il capo dei Marvel Studios.

Dichiarazione reiterata ai microfoni del New York Times: “Mi piacerebbe molto, sarei entusiasta ma al tempo stesso apprensivo perchè Hugh è così associato a quel ruolo che mi chiedo se sarebbe davvero difficile per qualcuno di diverso interpretarlo. Ma se mai ci dovesse essere l’opportunità, sarei pronto a coglierla”.

Sin dall’acquisizione della Fox da parte di Disney si è parlato a lungo del successore di Hugh Jackman, l’unico ad aver interpretato Wolverine nei film degli X-Men. Uno dei nomi che è sempre stato sulla bocca di tutti è proprio quello di Taron che, tra l’altro, ha lavorato con Jackman in diversi progetti.

Gli X-Men ricopriranno un ruolo fondamentale nel futuro dell’MCU sul grande e piccolo schermo, probabilmente nella Fase 5. Un anno fa era circolato in rete un rumor secondo cui Disney fosse intenzionata a pianificare una serie antologica per la sua piattaforma di streaming, incentrata proprio su Wolverine, ma non è mai arrivata una conferma ufficiale in merito.

L’ultima apparizione del mutante artigliato sul grande schermo risale a Logan – The Wolverine, il film vietato ai minori uscito nel 2017 e diretto da James Mangold, scritto da Scott Frank e Michael Greenuscito. Un successo di critica e pubblico. Non resta che attendere l’edizione di quest’anno del Comic-Con, in programma dal 21 al 24 luglio, per saperne di più.