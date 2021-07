Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) disegna un poster per Psycho Goreman

Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto sta per arrivare in televisione grazie a un adattamento anime realizzato dallo Studio MAPPA (Dorohedoro, L’Attacco dei Giganti – The Final Season), ma se state cercando un film horror bizzarro che sia paragonabile alla storia di Denji e dei suoi compagni, potete provare con Psycho Goreman . Il sanguinoso film parla di un signore della guerra alieno che arriva sulla Terra ed è controllato dai bambini.

Il suo particolare impatto visivo e la sua estetica hanno chiaramente lasciato un segno nel creatore di Chainsaw Man, che ha creato una fan art dedicata al film.

L’illustrazione per Psycho Goreman di Tatsuki Fujimoto

Psycho Goreman è stato distribuito in streaming nel 2020, ma potete acquistare la vostra copia del film in Blu-Ray qui su Amazon! Grazie alla presenza di mostri terrificanti, non c’è da meravigliarsi se Fujimoto ne è rimasto colpito, poiché questa creatura ricorda sicuramente alcuni degli esseri che abbiamo visto in Chainsaw Man sin dal suo inizio.

L’utente Twitter Manga Mogura ha condiviso la nuova fan art per Psycho Goreman del creatore di Chainsaw Man Tatsuki Fujimoto, il quale ha prestato il suo incredibile talento a un mondo sanguinario che si allinea decisamente con quello di Denji che sta per arrivare sul piccolo schermo grazie allo Studio MAPPA:

Tatsuki Fujimoto ha fatto scalpore grazie al suo one-shot recentemente pubblicato, Look Back, poiché il magaka ha fatto per così dire un passo indietro dal mondo di Chainsaw Man per raccontare invece una storia straziante incentrata su due bambini che tentano di entrare nel mondo dei manga. Sebbene la prima metà di Chainsaw Man si sia già conclusa nel suo manga, Tatsuki Fujimoto ha promesso che la serie tornerà con una seconda parte nella quale verrà esplorato ulteriormente il mondo dei diavoli che ha creato per la sua opera e che è diventato uno dei preferiti dai lettori di tutto il mondo.