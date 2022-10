La prima stagione di Tenebre e Ossa è stata un grande successo su Netflix, e ora che è stato pubblicato il teaser trailer della seconda stagione, molti fan hanno potuto vedere (e dedurre) a che punto ci troveremo rispetto ai libri.

Tenebre e Ossa: il teaser mostra dove ci troviamo rispetto ai libri

Con la prima stagione di Tenebre e Ossa realizzata da Netflix, è stato fatto un ottimo lavoro di adattamento sulla trilogia di Leigh Bardugo. La serie ha attirato molti nuovi spettatori, ma è stato aiutato da una base di fan preesistente che aveva già letto la serie di libri. La stagione 2 di Tenebre e Ossa sarà probabilmente più o meno la stessa, avrà alcune modifiche alla storia originale, pur rimanendo in gran parte fedele alla narrativa. Tuttavia, l’anteprima ha lasciato intendere che almeno una grande porzione della trama del terzo libro rimarrà così com’è anche nello show.

In una ripresa che si vede durante il teaser della seconda stagione di Tenebre e Ossa, infatti, vediamo Nikolai (Patrick Gibson), Tolya (Lewis Tan) e un terzo uomo che porta una lanterna, camminare attraverso un tunnel allagato. Nei libri, viene rivelato che dietro la Cappella Reale di Os Alta, che si trova a metà strada tra il Gran Palazzo della famiglia Lantsov e il Piccolo Palazzo dei Grisha, c’è un tunnel segreto che conduce nel sottosuolo. Quel tunnel fa parte di una rete di tunnel e caverne che porta a quella che viene chiamata la “Cattedrale Bianca“, una caverna sotterranea enorme.

Il teaser è incredibilmente veloce ed è del tutto possibile che il tunnel non sia quello che porta alla Cattedrale Bianca. Ciononostante, il fatto stesso che l’ anteprima della stagione 2 di Tenebre e Ossa abbia anche fatto in modo di mostrare il tunnel, è secondo molti fan un segno: le caverne giocheranno un ruolo importante nella serie.

La Cappella Reale, che non è affatto menzionata nel primo libro o nella prima stagione, diventa un’ambientazione importante in Assedio e Tempesta . È probabile che questo sarà il caso per la seconda stagione di Tenebre e Ossa.