Dopo la grande interpretazione nei panni dell’Enigmista in The Batman, Paul Dano ha deciso di esplorare a fondo le origini e la tragica backstory del suo personaggio in un fumetto da lui scritto per la DC, ovvero The Riddler: Year One. Un vero e proprio viaggio nel subconscio del villain e che gli ha permesso di empatizzare ancora di più per lui. Sul suo futuro in live action, però, l’attore si è mostrato alquanto incerto.

enigmi dell'Enigmista

Paul Dano tornerà a interpretare l’Enigmista? La sua risposta

“Non ho davvero idea se vestirò o meno i panni dell’Enigmista in futuro. Ma come ho già detto più volte, ho adorato girare le scene in The Batman quindi sarei pronto a tornare” ha dichiarato ai microfoni di ComicBook.com. “E il lavoro che ho svolto nel film si è poi traslato in questo fumetto che è diventato un’entità a parte e a cui ho lavorato duramente nell’ultimo anno. Molti mi avevano chiesto se avessi preso qualcosa dal set di The Batman e, alla fine, l’essenza del personaggio si è tramutata in forma cartacea. C’era ancora molto da dire sull’Enigmista e ho voluto ampliare il suo mondo”.

L’attore si era già mostrato intenzionato a tornare nei panni dell’Enigmista e a lavorare con Barry Keoghan, scelto da Matt Reeves per interpretare Joker. In The Batman il suo personaggio condivide una breve, ma intensa scena con un misterioso paziente all”interno dell’Arkham Asylum. Paziente che si è poi rivelato essere Joker e che in una scena tagliata è stato oggetto di un interrogatorio da parte del cavaliere oscuro. Considerando come nei fumetti DC il Clown principe del crimine e l’Enigmista abbiano più volte fatto squadra, un suo ritorno non appare improbabile.

Nella campagna promozionale di The Batman il regista Matt Reeves aveva svelato di aver scritto il personaggio dell’Enigmista appositamente per Paul Dano. Alcune scene molto intense, tra l’altro, hanno provocato all’attore diverse notti insonni, ma il risultato finale è stato particolarmente apprezzato da critica e pubblico. Il sequel di The Batman, già confermato dalla Warner, vedrà nuovamente Robert Pattinson nei panni di un giovane cavaliere oscuro.