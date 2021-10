The Batman: Zoe Kravitz parla della sua Catwoman

In attesa del DC Fandom 2021, l’evento online che DC terrà il prossimo 16 Ottobre per presentare le novità sui suoi prossimi trailer, l’attrice di The Batman, Zoe Kravitz, ha parlato del film, della sua audizione per il ruolo di Catwoman e del regista della pellicola, Matt Reeves.

The Batman: Zoe Kravitz parla del film e del regista Matt Reeves

Durante il prossimo DC Fandome è già stato confermato che verrà mostrato il nuovo trailer di The Batman, la pellicola diretta da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nei panni di Batman/Bruce Wayne. Nel trailer dell’evento abbiamo già intravisto in una breve scena uno scontro tra il Cavaliere Oscuro di Gotham City e Selina Kyle/Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz. L’attrice ha rilasciato un’intervista a AnotherMag, in cui ha raccontato come è stata scelta per il ruolo e com’è andata la sua audizione.

Mi ha chiamata un giorno il mio agente, e mi ha detto che stavano lavorando ad un nuovo film su Batman e che ci sarebbe anche Catwoman, e il mio nome era nella lista delle attrice candidate. Sono andata a Las Vegas e ho incontrato Matt Reeves, il regista, che ha anche scritto anche la sceneggiatura del film. Abbiamo chiacchierato, ho letto la sceneggiatura, e lui mi ha chiesto cosa ne pensassi. Non conoscendolo, è stato un un momento particolare. Quando ti capitano, queste sono opportunità molto importanti, e quando le vuoi prendere al volo ma non va come speri, la delusione è grande. Ci metti tutto te stesso. La sceneggiatura mi è piaciuta molto, e alle audizioni ho messo tutta me stessa, ho cercato di trasmettere la mia visione e la mia interpretazione del personaggio, e credo che sia stato questo che mi ha fatto ottenere la parte.

Riguardo al regista di The Batman, Zoe Kravitz ha parlato molto bene di Matt Reeves e del rapporto che si è creato durante le riprese del film.

Matt è un regista fantastico, ed è molto aperto riguardo alle discussioni sui personaggi. Ne abbiamo parlato a lungo, e ho potuto anche portare la mia idea dopo aver letto la sceneggiatura.

Nel prepararsi alla sua interpretazione di Catwoman in The Batman, Zoe Kravitz ha anche dichiarato di aver letto diversi fumetti sul personaggio e di aver recuperato anche le pellicole precedenti su Batman, cercando di inquadrare il suo personaggio anche come donna.

Riguardo invece alle aspettative che i fan nutrono nei confronti della pellicola e del suo personaggio, Zoe Kravitz ha confessato il suo rispetto nei confronti in particolare dei fan più accaniti dei fumetti, ma che durante le riprese abbia cercato di allontanare il pensiero di queste aspettative. Si è trovata molto coinvolta girando il film, che a detta sua ha davvero molta anima grazie all’impegno di tutti coloro che erano coinvolti, tenuto anche conto delle condizioni in cui le riprese si sono tenute durante l’epidemia di COVID-19.

In The Batman vedremo Robert Pattinson nel ruolo principale di Batman/Bruce Wayne, in una nuova interpretazione del personaggio, insieme ad un cast tra cui figurano Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Paul Dano sarà l’Enigmista, John Turturro interpreterà Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson sarà Bella Real, Barry Keoghan interpreterà l’ispettore Stanley Merkel, mentre Andy Serkis sarà il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. L’uscita del film, diretto da Matt Reeves, è fissata per il 4 Marzo 2022.

