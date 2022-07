Consegnata agli archivi una terza stagione più folle delle precedenti, arriva un’altra grande notizia per i fan di The Boys: la serie tratta dal fumetto di Garth Ennis avrà un crossover con il suo spin-off, intitolato Varsity. A rivelarlo è stato lo showrunner Eric Kripke, ormai una garanzia per il pubblico.

The Boys avrà un crossover con il suo spin-off

Intervistato di recente ai microfoni di Variety Erik ha dichiarato che diverse tematiche e storyline presentate nella terza stagione di The Boys saranno evidenziate anche nello spin-off. Tra queste la campagna presidenziale in atto, le azioni compiute da Soldier Boy e molto altro. L’obbiettivo è quello di creare un vero e proprio universo condiviso, dando credito a Kevin Feige per quanto fatto in questi anni con il Marvel Cinematic Universe.

Lo spin-off sarà ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti dove il cuore e l’oscenità di The Boys saranno portati all’ennesima potenza. Descritto dai produttori come un ibrido tra un college show e gli Hunger Games. i giovani super metteranno alla prova i loro limiti morali, fisici e sessuali mentre la competizione tra di essi si fa sempre più alta per la conquista dei migliori contratti nelle grandi città.

Al momento non sono stati annunciati cast e finestra di lancio, ma le riprese sono in corso. Dopo il grande successo delle tre stagioni, Amazon Prime Video ha deciso di rinnovare The Boys per una quarta e l’attesa è alle stelle. Il franchise di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, sempre disponibile sulla piattaforma.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.