The Expendables 4, il cast del nuovo film è fuori di testa

Lionsgate e Millennium Media hanno confermato la notizia che I mercenari 4 – The Expendables 4 è ufficialmente in lavorazione e vedrà il ritorno in scena di gran parte del cast dei film precedenti, ma con alcune aggiunte di un certo peso che non mancheranno di emozionare i fan della saga d’azione che racchiude da sempre le più grandi icone del cinema action degli anni ’80 e ’90. Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture torneranno infatti in campo sotto la regia di Scott Waugh (Act of Valor, Need for Speed).

Come riportato anche da Deadline (qui la notizia originale), Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox e Tony Jaa si aggiungeranno al cast principale, mentre al momento non si hanno ancora conferme circa la partecipazione di Jet Li e Terry Crews. Le riprese di I mercenari 4 – The Expendables 4 prenderanno il via il prossimo autunno di quest’anno, su una sceneggiatura di Spenser Cohen (Moonfall) assieme alla supervisione attiva di Max Adams e John Joseph Connolly.

Jason Constantine, presidente delle acquisizioni e co-produzioni di Lionsgate Motion Picture Group, si è detto felice di collaborare con Millennium Media per il nuovo capitolo del franchise di The Expendables, un film che secondo lui “alzerà la posta in gioco” proponendosi come il capitolo più esplosivo in assoluto. Anche il presidente di Millennium Media, Jeffrey Greenstein, ha dichiarato che non potrebbero essere più entusiasti di portare la pellicola sul grande schermo con Lionsgate, con un nutrito gruppo di nuove star da accostare ai veterani del franchise.

La saga de I Mercenari ha preso il via nel 2010, con il primo capitolo diretto ed interpretato da Sylvester Stallone (qui in offerta speciale). Un primo sequel è arrivato nel 2012 diretto da Simon West e con gran parte del cast originale, mentre I mercenari 3 – The Expendables 3 è uscito nelle sale nel 2014 per la regia di Patrick Hughes.