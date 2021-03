The Falcon and the Winter Soldier: errore nella continuity di Spider-Man?

The Falcon and the Winter Soldier è arrivato su Disney Plus, dando ai suoi personaggi principali una serie tutta loro. Anche se abbiamo già visto Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) in molti progetti dei Marvel Studios, ora abbiamo la possibilità di esplorare ulteriormente il duo e la loro stratificata psicologia. Come alcuni sui social hanno iniziato a sottolineare, questa nuova serie TV ha già potenzialmente portato un errore di continuty tra l’ultimo show Disney Plus e Spider-Man: Far From Home.

L’articolo contiene spoiler della prima puntata di The Falcon and the Winter Soldier.

È interessante notare che Wilson e Barnes non si siano mai incontrati nell’episodio di debutto della loro serie. La premiere presenta due diverse trame che vedono i personaggi vivere le proprie vite in un mondo post Avengers: Endgame. Quando si tratta di Barnes, le sue scene sono in gran parte ambientate nello studio psicanalitico dove fa ammenda per il suo comportamento durante il suo periodo come Winter Soldier dell’HYDRA.

Durante la storia di Bucky, scopriamo che è in grado di attraversare New York City a suo agio senza che nessuno sappia chi sia. Non è fermato per strada, né le persone scappano da lui per paura. Dopotutto, ha operato per decenni sotto il nome di Winter Soldier prima di essere in Captain America: Civil War come un cattivo in buona fede. Anche allora, Steve Rogers (Chris Evans) ha dovuto portarlo a Wakanda dove era stato ibernato finché non sarebbe stata trovata una cura per la sua mente condizionata.

In Spider-Man: Far From Home, Bucky è nominato in una formazione di personaggi citati per aver salvato il mondo. Non solo i personaggi di Spider-Man sono consapevoli dell’esistenza di Barnes, ma sanno anche che lui è ora dalla parte dei bravi ragazzi invece che dell’HYDRA.

Questo significa che ci sono dei problemi di continuità tra Far From Home e The Falcon and the Winter Soldier? Il punto in cui questa particolare teoria o preoccupazione inizia a sgretolarsi arriva quando guardiamo la sequenza temporale all’interno dell’MCU generale. Sappiamo che The Falcon and the Winter Soldier si svolge circa sei mesi dopo Avengers: Endgame, il che significa che avrebbe avuto circa sei mesi per “ripulire” la sua immagine. Infatti, nessuno sembra far caso all’identità di Bucky, e questo è decisamente lontano a quanto Far From Home suggeriva, cioè che Bucky Barnes fosse un nome molto conosciuto dopo il Blip. Quindi, The Falcon and the Winter Soldier ha offerto un nuovo singhiozzo nella continuità sempre in espansione del Marvel Cinematic Universe.