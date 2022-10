Flash 2 vedrà il debutto nel DCEU di Ron Livingston nei panni di Henry Allen, in sostituzione di Billy Crudup, Maribel Verdú nei panni di Nora Allen e Sasha Calle nei panni di Supergirl. Ci si aspetta che il film mostrerà il Barry Allen di Ezra Miller mentre usa i suoi poteri per tornare indietro nel tempo e cercare così di salvare sua madre dall’omicidio, anche se questo avrà delle serie conseguenze nella sua linea temporale. Barry chiederà aiuto per ripristinare il giusto corso nella sua temporale; fra gli eroi che lo aiuteranno, il Batman di Michael Keaton, Supergirl di Sasha Calle e un’altra versione di se stesso proveniente da un altro Universo.

The Flash ha subito una serie di riscritture, nuovi registi e ritardi nella data di uscita derivanti sia dalla pandemia di COVID-19 che dai problemi legali di Miller, anche se sembra che Warner Bros. fiduciosa nel futuro del franchise. Stando alle fonti, la sceneggiatura di The Flash 2 è già stata scritta dallo sceneggiatore di Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick. Naturalmente, The Flash 2 si farà solo se il primo film avrà successo.

La notizia di una sceneggiatura già pronta per The Flash 2 sarà di certo una sorpresa per molti, dato che il primo film ha subito così tanti problemi. Tuttavia, l’incontro di Miller con lo studio per scusarsi del suo comportamento fuori dal set e, secondo quanto riferito, le riprese di nuove scene per The Flash, potrebbero aver convinto WB a continuare a investire nel progetto.

Il primo film DCEU è stato prodotto con un budget di 200 milioni di dollari e dovrà dimostrarsi redditizio, per cui sarà molto interessante scoprire se The Flash sarà in grado di superare gli incassi di Black Adam, e, soprattutto, se il film sarà in grado di superare tutte le sue controversie per poter brillare al botteghino e incassare abbastanza da poter permettere a The Flash 2 di diventare realtà, nel prossimo futuro. Solo il tempo saprà dirci cosa avverrà, quando The Flash uscirà nei cinema il 23 giugno.