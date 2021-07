The Flash: Batman e la sua nuova moto in azione sul set

The Flash è il nuovo film diretto da Andy Muschietti (It) e dedicato al velocista scarlatto dei fumetti, una pellicola che vedrà la partecipazioni straordinaria anche di altri eroi provenienti dall’universo DC. Le prime immagini dal set ci hanno infatti permesso di ammirare anche la Supergirl interpretata da Sasha Calle, oltre a Bruce Wayne con il volto del leggendario Michael Keaton. Nel film farà la sua apparizione anche un altro celebre eroe di Gotham, appartenente a uno dei multiversi che Flash andrà a toccare nel corso della sua avventura da solista: il Batman di Ben Affleck.

Meanwhile, #TheFlash movie’s filming is at full steam in #Glasgow, and many locals are registering what seems to be #BatAffleck’s #Batman going for a ride in #GothamCity in #TheFlashMovie – while real #BenAffleck’s in a ride with #JLo somewhere else haha. pic.twitter.com/gzSOWN6PRb

— Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) July 26, 2021