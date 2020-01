The Howling: Andy Muschietti dirigerà l’adattamento del romanzo per Netlfix

Il regista che ha diretto uno dei più grandi cult horror ispirato al romanzo di Stephen King, vale a dire IT e IT Capitolo 2 – e non solo – è pronto a tornare “in scena”. Infatti, Andy Muschietti pare sia in procinto di iniziare un nuovo progetto che interesserà l’adattamento del romanzo horror The Howling scritto da Gary Brandner nel 1977. Non è la prima volta che il romanzo viene trasposto in pellicola cinematografica, infatti risale al 1981 il film del regista Joe Dante che prende ispirazione proprio dal romanzo di Brandner. In quel caso, la pellicola cinematografica venne intitolata L’ululato. Ebbene sembrerebbe che il nuovo progetto che verrà realizzato da Andy Muschietti – che ha recentemente diretto The Flash per la DC – verrà prodotto per la piattaforma streaming Netflix.

Dunque, il nuovo adattamento cinematografico molto probabilmente illustrerà le vicende di una giornalista la quale si troverà ad affrontare alcune malvagie creature: i licantropi. Inizialmente, con l’aiuto della polizia tenterà di sconfiggere il terrificante lupo mannaro però le cose si complicheranno tanto che, la giornalista – per il troppo shock subito – deciderà di ritirarsi per un periodo in una clinica sulle montagne per superare il forte trauma. Purtroppo, il luogo in cui si è trasferita per riprendersi dallo shock nasconde terrificanti segreti. Motivo per il quale, la giornalista dovrà nuovamente fare i conti con pericolose minacce per mettersi in salvo.

Ovviamente, per il momento non si conoscono molti dettagli in merito al progetto che verrà diretto da Andy Muschietti. Dunque, non si sa ancora se il regista seguirà “per filo e per segno” la trama che caratterizza il romanzo di Gary Brandner. Per saperne di più a riguardo, non ci resta che attendere ulteriori informazioni. In ogni caso, cosa ne pensate dell’arrivo di questo nuovo film horror? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.