The Jesus Rolls: online il trailer completo del seguito de Il Grande Lebowski

I fan lo hanno incontrato in Il Grande Leboswki, ora, dopo più di vent’anni, John Turturro è pronto a ritornare nei panni di Jesus Quintana nel seguito del film dei fratelli Coen The Jesus Rolls.

A differenza del primo film, questo seguito è stato scritto e diretto dallo stesso Turturro e nonostante il suo personaggio fosse sullo schermo relativamente poco tempo, durante la sfida col Drugo a Bowling, la sua carismatica performance rimase nel cuore dei fan e lo rese uno dei personaggi più memorabili dell’intera pellicola.

Ecco dunque il trailer completo di The Jesus Rolls, anche se, al momento, non vi è ancora una data d’uscita:

“Sono miei amici, amici intimi, e mi hanno aiutato quando ho detto che volevo esplorare di più questo personaggio“, ha detto John Turturro parlando con The Independent, riguardo ai fratelli Coen. “Hanno detto, devi farlo perché non lo stiamo facendo noi! Se ho qualcosa da mostrare, lo mostro a loro se sono in giro “.

La mancanza di una data di uscita ufficiale sicuramente frustrerà alcuni fan, ma per fortuna, sia Turturro che i rappresentanti di Screen Media sono entusiasti di far uscire il film nel mondo, dopo essersi assicurati i diritti di distribuzione lo scorso anno al Festival di Roma.

“Sembra un buon momento per pubblicare un film trasgressivo, sulla stupidità degli uomini che provano e falliscono e cercano di capire e penetrare meglio il mistero delle donne“, ha detto Turturro in una nota. “Non vedo l’ora di lavorare con Screen Media e portare il nostro lavoro e il personaggio di Jesus al pubblico americano“.

“È un onore lavorare di nuovo con John Turturro“, ha dichiarato Seth Needle, Senior Vice President delle acquisizioni mondiali di Screen Media. “La sua passione per la narrazione e la costruzione dei personaggi non ha eguali, quindi è ovvio che le persone dovrebbero essere entusiaste di Jesus“.