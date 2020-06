The Last Of Us 2, gadget ed accessori imperdibili

Arriva The Last Of Us 2! Se l’hype è alle stelle e non riuscite ad attendere di avere tra le mani il nuovo gioco della serie The Last Of Us, oppure siete fan e alla ricerca di idee regalo sfiziose o di tutti gli accessori possibili e immaginabili dedicati a questo settore, siete nel posto giusto! Vi indichiamo una serie di gadget, accessori, action figure e tante altre idee regalo e oggetti da collezione dedicati a tutti i fan di The Last Of Us, per ripercorrere il cammino di Ellie, Joel e tutti i protagonisti di questa serie Sony PlayStation!

Articoli a tema The Last Of Us

Accessori Gaming

Per vivere appieno l’emozione di gioco in The Last of Us, consigliamo alcuni accessori per un’esperienza davvero immersiva, a partire dall’edizione gold wireless headset, con adattatore wireless, cavo audio 3.5mm (lunghezza 1, 2m ca.) e cavo USB. Prevede un sistema 7.1. Virtual Surround Sound modalità audio personalizzabili tramite Companion app, e chat in-game ottimizzata. La funzionalità wireless è valida sia per PS4, PS4 Pro ma anche per PC e Mac e risultano perfette per PlayStation VR. Queste cuffie sono in edizione limitata con Serigrafia di The Last Of Us Parte II . Non è da perdere nemmeno il controller wireless DualShock4 per PS4 in edizione limitata TLOU2, che supporta la comunicazione USB in aggiunta alla funzione Bluethooth, o la skin a tema The Last Of Us per console e controller.

» Clicca qui per acquistare headset wireless TLOU2

» Clicca qui per acquistare controller wireless TLOU2

» Clicca qui per acquistare skin PS4 TLOU

Guide ufficiali e artbook

Per muoversi in un mondo difficile, necessita una guida sicura! Vi proponiamo alcune guide dedicate al mondo di TLOU, come la guida strategica completamente rivisitata con tutti i nuovi contenuti presenti nell’edizione rimasterizzata per PS4, tra walktrough con mappe illustrate di ogni area del gioco, strategie, consigli e tattiche da usare per ogni arma e abilità e tante altre informazioni. Accanto a questa versione, troviamo anche quella limitata della guida, così come alcune edizioni di artbook dedicate ai due capitoli della saga, per scoprire grandi e dettagliate illustrazioni, alcune descrizioni sui retroscena e sul processo di design, in versione sia cartacea, sia digitale.

» Clicca qui per acquistare guida strategica ufficiale TLOU

» Clicca qui per acquistare guida strategica ufficiale limited edition TLOU

» Clicca qui per acquistare artbook TLOU2

» Clicca qui per acquistare The art of TLOU

Poster e quadri

Le immagini di TLOU ci seguono anche negli ambienti della nostra casa, o dovunque lo desideriamo, grazie ai singoli poster o a collezioni di scene dedicate alla storia. Ad esempio, è disponibile la collezione di 40 poster dedicati al primo episodio, raccolti in un libro e rimovibili, oltre a rappresentazioni su tela divisa in 3 diversi riquadri, oppure

» Clicca qui per acquistare 40 poster TLOU

» Clicca qui per acquistare il poster con Ellie e Riley TLOU2

» Clicca qui per acquistare il poster con Ellie con chitarra TLOU2

» Clicca qui per acquistare il poster TLOU con Ellie e Joel

» Clicca qui per acquistare 3 tele TLOU

» Clicca qui per acquistare stampa su tela a tema TLOU2

» Clicca qui per acquistare stampa da incorniciare dedicata a Ellie



Abbigliamento

Non manca nulla nella nostra selezione di articoli regalo a tema TLOU, tra cui diversi originali articoli di abbigliamento, come la t-shirt con il simbolo della libellula bianca. La maglia è di lunghezza standard, taglio regular e scollo tondo, con stampa frontale bianca su fondo nero. La stessa fantasia di stampa viene riproposta sul cappellino snapback e sulla felpa con maniche lunghe e cappuccio.

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera logo Fireflies

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera con Ellie TLOU2

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera con Tattoo Ellie TLOU2

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera con simbolo bianco e giallo

» Clicca qui per acquistare cappellino snapback

» Clicca qui per acquistare felpa nera TLOU2



Accessori tempo libero

Possiamo andare ovunque, con il nostro zaino TLOU a tema, e con tutti gli altri accessori e gadget dedicati al tempo libero. Lo zaino The Last of US Part 2 Firefly ufficiale Sony presenta sulla parte anteriore il logo delle Fireflies, mentre sulla parte anteriore della borsa lo zaino nero ha cucito una toppa con il logo dell’ultimo numero degli Stati Uniti. All’interno è presente uno scomparto imbottito per un laptop o un tablet, anche scomparti per penne, coulis ecc. Lo zaino è quindi perfetto per la scuola, l’università e il tempo libero. Inoltre, gli spallacci imbottiti sono comodi e regolabili in lunghezza; composto da 60% cotone e 40% neopren0und è delle dimensioni di circa 40 x 26 x 11 cm. Accanto a questo modello, proponiamo lo zaino vintage dedicato a Ellie, oltre a un portafoglio nero con logo bianco Fireflies, la collana con il simbolo delle Fireflies in metallo nichel free e altri oggetti ancora, tutti da collezionare!

» Clicca qui per acquistare zaino con logo Fireflies TLOU2

» Clicca qui per acquistare portafoglio con logo Fireflies TLOU2

» Clicca qui per acquistare tazza con logo Fireflies TLOU2

» Clicca qui per acquistare collana con logo Fireflies TLOU

» Clicca qui per acquistare zaino vintage dedicato a Ellie

» Clicca qui per acquistare cuscino bianco con stampa a colori TLOU