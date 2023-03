The Mandalorian 3 sembra esser sempre più focalizzata sulla ricerca di una nuova guida per il popolo mandaloriano. Dopo che nelle precedente stagione il Mando è entrato in possesso della Darksaber in molti hanno visto in Din Djarin il potenziale nuove Mand’alor, il leader di tutti i clan mandaloriani. Con non poco disappunto di Bo-Katan Kryze, che da tempo era in cerca di questa reliquia per potersi imporre come guida di tutti i mandaloriani. La sua missione di unificazione sembrava essersi quindi infranta, tanto che anche la sua presenza nella nuova stagione della serie di Disney+ pare distaccarsi dalla sua precedente caratterizzazione, tanto che oggi ci si chiede se Bo-Katan voglia ancora essere Mand’alor in The Mandalorian 3.

In un’intervista, Katee Sackhoff svela come in The Mandalorian 3 Bo-Katan potrebbe avere rinunciato al titolo di Mand’alor

A rispondere a questo interrogativo è la stessa interprete di Bo-Katan, Katee Sachoff, che parlando con Entertainment Weekly non manca di precisare come il suo personaggio abbia affrontato una complessa evoluzione rispetto alle sue precedenti apparizioni.

Credo realmente che giunti a questo punto lei speri che qualcun altro si faccia avanti. Non vuole la responsabilità, le è costata troppo e forse essere una guida non è il suo ruolo, magari potrebbe esser meglio essere solo parte dei mandaloriani

Pur essendo uno dei punti centrali della terza stagione di The Mandalorian, sembra che al momento nessuno dei potenziali candidati al ruolo di Mand’alor si senta particolarmente attratto dal ruolo. Bo-KAtan, dopo aver inseguito per anni questo sogno, pare aver scelto di fare un passo indietro, decisione che nella prima puntata della nuova stagione della serie è stata enfatizzata nel modo dimesso e arrendevole con cui è stata presentata agli spettatori. Il suo successivo istinto di correre in aiuto di Din Djarin e la sua funzione quasi mentoriale per Din nel celebrare la sua penitenza sembra averla resa più una figura di custode delle tradizioni che non di guida.

Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Allo stesso modo, Din Djarin pare esser ben lontano dallo spirito con cui rivendicare il ruolo di Mand’alor. Alcuni piccoli dettagli, come la difficoltà nell’uso della Darksaber, sembrano indicare una sua reticenza a farsi carico di questo gravoso compito, ma il viaggio intrapreso in questa terza stagione di The Mandalorian potrebbe rivelarsi catartico per il personaggio di Pedro Pascal.

