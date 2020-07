The Mandalorian: Disney presenta un nuovo video musicale

Grazie alla serie Disney Gallery ed al suo penultimo episodio, The Mandalorian, i fan hanno potuto vedere come è stata creata la colonna sonora della tanto acclamata serie. L’episodio è stato talmente apprezzato che Lucasfilm ha pubblicato anche un video musicale in collaborazione con Ludwig Göransson in cui il compositore interpreta l’intera colonna sonora della serie TV con diversi strumenti.

Sebbene Göransson sia attivo nel mondo cinematografico e televisivo da oltre un decennio l’artista ha riscosso grande successo solamente di recente grazie alla vittoria agli Oscar per la migliore colonna sonora originale ed il Grammy Award per la migliore colonna sonora per Visual Media, entrambi conquistati per Black Panther.

Di recente il compositore ha completato la partitura per il nuovo film di Christopher Nolan, Tenet e presto inizierà a lavorare alla colonna sonora della seconda stagione di The Mandalorian. Durante un’intervista con Vanity Fair (che potete trovare qui) Göransson ha raccontato di come, dopo una conversazione con Jon Favreau, creatore e produttore esecutivo di The Mandalorian, sia diventato molto ispirato ed abbia realizzato il video rimanendo chiuso nel proprio studio per circa un mese.

“Sembrava meditazione. Questo era il modo in cui scrivevo musica da bambino. […] Volevo tornare un po’ indietro a quella mentalità, perché ricordo di aver visto Star Wars per la prima volta da bambino. La musica, in particolare, ha avuto un tale impatto su di me. Volevo ricollegarmi. È stato come fare un viaggio dentro sé stessi. Ogni strumento mi conduceva ad un altro. […] Ho scritto circa cinque canzoni, e queste canzoni sono diventate il materiale che ho usato durante lo show.”

Favreau, in merito alla prossima stagione di The Mandalorian ha dichiarato che lui e la sua trouppe sono stati fortunati a completare il girato prima del blocco causato dalla pandemia e che, grazie alla tecnologia avanzata, Lucasfilm e ILM siano riusciti a completare il montaggio della serie da remoto. La serie quindi non subirà rinvii di programmazione e sarà disponibile su Disney + ad Ottobre. Il produttore ha dichiarato inoltre, durante una tavola rotonda al festival ATX TV, che più che una seconda stagione vedremo una vera e propria continuazione della storia.