Una delle figure più apprezzate della prima serie tv di Star Wars, The Mandalorian, è Moff Gideon, l’ufficiale imperiale interpretato da Giancarlo Esposito che ha dato parecchio filo da torcere a Din Djarin. Un villain decisamente intrigante, portato sul piccolo schermo da un attore che in passato aveva già dato vita a un antagonista di grande carisma, Gustavo Fring, visto nel cult Breaking Bad. Durante la scorsa Star Wars Celebration, Giancarlo Esposito ha chiarito la sua visione di Moff Gideon, in particolare sul suo incarico.

Durante la Star Wars Celebration, Giancarlo Esposito confessa le sue impressioni su Moff Gideon

Dopo avere già interpretato in passato diversi villain, Esposito non ha avuto alcun dubbio quando gli è stato domandata chi, a suo avviso, sia più temibile tra Gustavo Fring e Moff Gideon:

“Devo ammetterlo, Moff Gideon. Non perché la mia interpretazione lo renda più malvagio, ma perché sapere che quando le cose si mettono male, approfitti delle persone per ricondurre tutto a tuo vantaggio, quella è pura malvagità. Gideon ha un proprio piano, è stato a capo di una porzione di galassia. Per quale motivo ora vuole riunire tutti gli altri protettori? Perché non si limita a vivere serenamente nel suo angolo di paradiso? Deve esserci una ragione precisa se ora cerca di riunire tutti”

La brama di potere e la palese mancanza di remore morali accumuna Moff Gideon al citato Gustavo Fring, ma a parere di Giancarlo Esposito i due personaggi hanno alcune caratteristiche che li rendono profondamente diversi:

“Credo che Gus, a suo modo, non sia una vittima. Anche se nella sesta stagione di Better Call Saul avete modo di vedere alcune sue debolezze e come sia minacciato, ma sta solo cercando di sopravvivere. Moff Gideon è molto più di questo, è un predatore.”

Ironizzando, Esposito ha anche osservato come Gustavo Fring non possa essere così cattivo, considerato con quanta cura dimostra di saper cucinare il pollo fritto, specialità della catena di fast food Los Pollos Hermanos vista in Breaking Bad, una perizia che è stata mostrata in modo evidente nella sesta stagione di Better Call Saul:

“Gus cucina un pollo spettacolare. Sono particolarmente orgoglioso della sua croccantezza. E poi, non ho mai sentito di un tizio chiamato ‘Colonello’ (riferimento al soprannome con cui è noto Harland Sanders, fondatore della catena di fast food Kentucky Fried Chicken (KFC), NdR). Ho già detto che ultimamente abbiamo introdotto delle nuove patatine? Sono assolutamente deliziose”

Tornando a parlare di Moff Gideon, Esposito ha ammesso di avere avuto inizialmente difficoltà a interpretare il personaggio. Comparso per la prima volta nel finale della prima stagione di The Mandalorian, Gideon non ha un background che fornisce una struttura emotiva su cui modellare il personaggio, ragion per cui Esposito ha elaborato una propria idea del passato dell’ufficiale imperiale, che ha precisato non è assolutamente canonica. Ha suscitato sicuramente maggior interesse nel fandom di Star Wars la conferma che vedremo nuovamente Gideon nella terza stagione della serie dedicata a Din Djarin, anche se non ha chiarito quale sarà il suo ruolo. Dal teaser presentato durante la Star Wars Celebration, sembra che Mando sarà coinvolto nella crociata di Bo-Katan Kryze per la riconquista di Mandalore, ma ogni ulteriore dettaglio è ancora avvolto dal mistero.

