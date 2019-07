The Mandalorian: Jon Favreau è già al lavoro sulla seconda stagione

The Mandalorian debutterà su Disney+ questo autunno, ma Jon Favreau è già al lavoro sulla seconda stagione della serie tv.

The Mandalorian, la serie tv ambientata nell’universo di Star Wars, sarà uno dei contenuti originali sviluppati per la nuova piattaforma di streaming online Disney+.

Si tratta di una produzione di alto profilo, la cui paternità si deve al regista Jon Favreau e il cui cast vedrà coinvolti importanti nomi del cinema e delle serie tv come Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito e molti altri.

Nonostante le informazioni rilasciate sulla serie siano alquanto esigue e il trailer ufficiale non sia stato ancora distribuito, l’attenzione e la curiosità verso questa produzione sono molto alte.

La prima stagione di The Mandalorian sarà composta da 8 episodi da 45 minuti l’uno, ma al momento del lancio americano di Disney+ sarà disponibile alla visione soltanto il primo episodio e le date di pubblicazione degli altri saranno annunciate in seguito.

Gli eventi narrati in The Mandalorian si svolgeranno tra Episodio VI e Episodio VII (precisamente 5 anni dopo il finale de Il Ritorno dello Jedi), in un periodo di forte instabilità politica in cui coesistono molte zone di grigio.

Il protagonista (Pedro Pascal), da cui la serie prende il nome, sarà un cacciatore di taglie, un pistolero solitario di Mandalor in viaggio nella parte più remota della galassia, molto lontano dal controllo della Nuova Repubblica.

Il tono dello show sarà molto simile ad un western ambientato nell’universo di Star Wars, dove ogni personaggio sarà caratterizzato da una certa dose di ambiguità morale. Per rimanere il più possibile aderente al mood dello show Pedro Pascal ha ammesso che per tirare fuori il suo lato più tosto, si è ispirato a Clint Eastwood e ai film di Akira Kurosawa.

Favreau ricoprirà anche il ruolo di sceneggiatore e in una recente intervista rilasciata a collider, in occasione della conferenza stampa de Il Re Leone, ha dichiarato di essere già al lavoro sulla sceneggiatura della seconda stagione.

Favreau ha raccontato di quanto questo progetto, per un grande fan di Star Wars come lui, sia appassionante e coinvolgente a tal punto che, quando si trovò a presentare il pitch di The Mandalorian a Disney lui avesse già scritto la sceneggiatura dei primi quattro episodi.

Lo showrunner ha confermato anche che la seconda stagione dello show è già in pre produzione e che in questa fase il team creativo sta utilizzando la Epic game engine, una tecnologia VR simile a quella impiegata nel remake de Il Re Leone. L’utilizzo di questa tecnica è stata impiegata al fine di ottenere degli storyboard visivi, in grado di dare indicazioni precise durante le riprese con gli attori e che integrerà gli effetti speciali in tempo reale. In questo modo questa tecnologia sarà di supporto al team creativo per ottimizzare i tempi tecnici delle riprese e faciliterà il compito del comparto degli effetti visivi.

The Mandalorian sarà disponibile su Disney+, negli Stati Uniti, a partire dal 12 novembre, per ulteriori novità sulla serie dovremo però aspettare la convention Disney D23. Venerdì 23 agosto 2019 sarà prevista una conferenza speciale in cui verranno mostrati alcuni dei contenuti originali sviluppati per la piattaforma, tra cui anche The Mandalorian.