Craig Zobel è in trattative per essere il produttore esecutivo e il regista di un certo numero di episodi della serie HBO Max spin-off di The Batman, The Penguin, con Colin Farrell. The Penguin cercherà di espandere la Gotham City che è stata introdotta in The Batman e approfondire l’ascesa al potere nel mondo criminale di Oswald Cobblepot.

The Penguin: Craig Zobel potrebbe dirigere alcuni episodi

Zobel è già un produttore esecutivo di The Penguin, ma sembrerebbe che siano ancora in corso delle discussioni sul numero di episodi che potrà dirigere, quando sarà avviata la produzione DC, all’inizio del 2023. Zobel è molto apprezzato per il suo recente lavoro alla regia di Omicidio a Easttown, che gli è valso 2 Emmy. Craig Zobel ha anche diretto, in precedenza, alcuni episodi di The Leftovers, American Gods e un’altra amatissima serie targata HBO: Westworld.

The Penguin

Lauren LeFranc è la showrunner di The Penguin, e non è estranea al panorama televisivo dei fumetti, essendo stata produttrice e scrittrice di Agents of S.H.I.E.L.D.

Matt Reeves e Dylan Clark stanno producendo The Penguin attraverso la 6th & Idaho Productions, di proprietà dello stesso Reeves, e la Dylan Clark Productions, in associazione con la Warner Bros. Television.

Ritorna nei panni del Pinguino, e sarà anche produttore esecutivo, Colin Farrell, il quale ha dichiarato:

Il mondo che Matt Reeves ha creato per The Batman merita uno sguardo più profondo attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot. Non potrei essere più entusiasta di continuare questa esplorazione di Oz mentre scala i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarà bello riportarlo sulle strade di Gotham per un po’ di follia e un po’ di caos.

