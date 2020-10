The Sandman – Tom Sturridge sarà Sogno?

Nel tardo pomeriggio di ieri è iniziato a circolare insistente la voce secondo la quale Tom Sturridge (Song to Song, Far from the Madding Crowd, Velvet Buzzsaw) avrebbe ottenuto il ruolo di Sogno ovvero il protagonista di The Sandman adattamento della seminale seriea fumetti Vertigo che Netflix sta sviluppando con i produttori Neil Gaiman, creatore della serie, David S. Goyer (Batman Begins) e Allan Heinberg (Wonder Woman) nelle vesti anche di sceneggiatore e showrunner.

Tom Sturridge avrebbe battuto la concorrenza di Tom York (Poldark) e Colin Morgan (Merlin). Recentemente proprio Neil Gaiman era intervenuto su twitter per confermare che le riprese della serie sarebbero partite a ottobre. Le tempistiche del casting sarebbero quindi compatibili, seppur con un po’ di ritardo, con quelle delle riprese.

The Sandman – l’adattamento Netflix

Durante il DC FanDome, Neil Gaiman si è soffermato a parlare dell’adattamento televisivo di The Sandman spiegando come sostanzialmente la storia verrà aggiornata al 2020 e come l’approccio è stato leggermente differente perché differente sarà il pubblico decisamente più “casual”.

Per questo motivo al momento di buttare giù la sceneggiatura più volte è sorta spontanea la domanda su come sarebbe venuto fuori The Sandman se fosse stato scritto per la prima volta nel 2020. Ecco che quindi alcune situazioni e intrecci potrebbero essere diversi venendo incontro alla sensibilità dei tempi così come il genere di alcuni dei protagonisti: se alla fine degli anni ’80 la dicotomia Sogno e Morte funzionava bene con quella uomo/donna oggi, dice Gaiman, potrebbe essere necessario renderla più “fluida” invertendo magari i generi o mischiandoli.

Neil Gaiman e la serie tv di Sandman

Gaiman ha anche parlato del film o meglio dei film più volte messi in cantiere e mai realizzati. Lo scrittore ha ricordato che la prima proposta per un film arrivò addirittura già nel 1990 quando la serie era ancora in corso e che nell’occasione declinò. Il motivo è sempre stato molto evidente per Gaiman: l’impossibilità di realizzare a livello di effetti speciali e visivi qualcosa che si potesse avvicinare alla complessa “scenografia” del fumetto, oggi invece questo è possibile e non bisogna neanche comprimere tutto in un film quando la televisione offre un tipo di narrazione seriale più lunga e “capiente” soprattutto per un’opera come The Sandman.

The Sandman – il fumetto

The Sandman è un’opera uscita in 75 numeri fra il 1989 ed il 1996 sotto l’etichetta Vertigo della DC. Recentemente Panini DC Italia ha annunciato una nuova edizione integrale dell’opera.

Eccovi la sinossi del primo volume qualora non conosciate The Sandman: