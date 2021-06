The Suicide Squad: ci saranno scene post-credits? Risponde James Gunn

Dopo il controverso film del 2016, diretto da David Ayer, toccherà a James Gunn riportare in auge la task force di supercriminali del mondo DC con The Suicide Squad, in uscita nelle sale ad agosto. Il regista è da sempre molto attivo con i fan su Twitter e, anche questa volta, ha voluto rispondere fornendo nuovi dettagli sulla durata e sulla presenza o meno di scene post credits.

Gunn ha rivelato che il film durerà due ore e dodici minuti, e che ci saranno delle scene dopo i titoli di coda, senza però svelarne il numero esatto.

I wrote, filmed, & edited the best movie I could & it ended up at this length. No one ever planned for it to be this long. #TheSuicideSquad https://t.co/SXZbur1TFw — James Gunn (@JamesGunn) June 16, 2021

I hope this isn’t the most important question, as I think the movie itself is what matters most, but yes. #TheSuicideSquad https://t.co/hiieNqsJyK — James Gunn (@JamesGunn) June 16, 2021

Come suggerito dal trailer, che ha polverizzato ogni record, The Suicide Squad sarà l’ennesimo film della DC ad essere vietato ai minori, proseguendo il trailer iniziato con Joker e Birds of Prey. La nuova versione della squadra sarà composta da Rick Flag (Joel Kinnaman), Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e King Shark (con la voce di Sylvester Stallone). A impartire gli ordini Amanda Waller (Viola Davis).

The Suicide Squad, confermate le scene post-credits

L’universo narrativo del film si espanderà sul piccolo schermo con The Peacemaker, serie TV realizzata in esclusiva per HBO Max e che vedrà John Cena riprendere il ruolo del personaggio. Arriverà nel 2022.

Questa, invece, la sinossi di The Suicide Squad: Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Re Squalo, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn.

Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

In attesa dell’uscita nelle sale di The Suicide Squad, vi consigliamo di recuperare il primo volume di Suicide Squad: The Rebirth, scritto da Rob Williams. Lo trovate, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.