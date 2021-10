The Trench: lo spin-off cancellato di Aquaman svela le sue carte

Ad aprile di quest’anno Warner Bros. ha annunciato la cancellazione di due progetti cinematografici legati alle sue proprietà intellettuali DC Comics, ossia New Gods di Ava DuVernay e The Trench, lo spin-off di Aquaman diretto da James Wan. Quest’ultimo avrebbe infatti dovuto essere una pellicola dai toni horror, incentrato sul gruppo di creature anfibie mortali apparse nel film uscito nel 2018 (qui a prezzo speciale). Oltre a Wan, la pellicola vedeva il coinvolgimento di Noah Gardner (Calls) e Aidan Fitzgerald (Calls) alla sceneggiatura e Peter Safran (Aquaman) nel ruolo di produttore.

Il motivo per cui all’inizio di quest’anno Warner Bros. ha cancellato lo spin-off di Aquaman noto come The Trench non era mai stato rivelato pubblicamente, sebbene ora Wan ha spiegato che il progetto sarebbe stato un film con protagonista il personaggio di Black Manta, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II (qui la notizia originale). La conferma è arrivata via Instagram nel momento in cui alcuni fan hanno chiesto al regista se fosse possibile vedere un giorno una serie TV dedicata proprio a Black Manta, magari su HBO Max.

La saga dedicata all’eroe DC interpretato da Jason Momoa continuerà, visto che Warner Bros. ha confermato che il sequel del cinecomic di James Wan, Aquaman and the Lost Kingdom, arriverà nelle sale cinematografiche americane il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo capitolo, tornerà anche per il sequel del film, il quale vedrà nel cast – oltre ovviamente a Momoa – anche Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master, Dolph Lundgren nei panni di Re Nereuse, Nicole Kidman come Atlanna, Ludi Lin come Captain Murk e Temuera Morrison nel ruolo di Tom Curry. La trama è ancora avvolta dal mistero, anche se alcune indiscrezioni hanno anticipato che l’avventura racconterà dello scontro con alcune entità extraterrestri nella città di Necrus, una sorta di versione distorta di Atlantide.