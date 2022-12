Una delle domande che i fan si pongono spesso quando si tratta di adattamenti cinematografici è senza alcun dubbio quanto l’opera originale venga traslata in maniera fedele sul grande e piccolo schermo. Circa The Witcher 3, la showrunner Lauren S Hissrich spiegato come la serie Netflix sarà fedele ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Scopriamo più nel dettaglio le sue parole.

The Witcher 3 sarà fedele ai romanzi

In tempio recenti, secondo quanto riportato, la showrunner Lauren S. Hissrich ha dichiarato che la produzione Netflix di The Witcher 3 sarà fedele a quanto presente all’interno dei romanzi di Andrzej Sapkowski, e che la serie TV non porterà nuovi e inediti eventi sul piano narrativo.

Di seguito condividiamo con voi le parole della showrunner durante un’intervista con Collider.

So assolutamente dove finirà la serie. So in quale stagione finirà, so come andrà a finire, il che è molto, molto eccitante.

Lo scambio di battute si è poi evoluto andando a spiegare il motivo per il quale nella seconda stagione la fedeltà all’opera originale sia stata in parte compromessa per via della poca azione presente all’interno dell’opera originale facente parte di quell’arco narrativo:

Penso che molte persone credano di guardare una stagione televisiva dicendo che sarà come il libro, ma chiaramente è qualcosa che non siamo stati in grado di fare perché ci sono alcuni libri che, come ad esempio Blood of Elves (su cui si basava vagamente la seconda stagione), non hanno abbastanza azione per farci andare avanti, quindi abbiamo dovuto inserire parti di Baptism of Fire.

La showrunner si è poi spinta oltre parlando del futuro del franchise e se il pubblico dovrà aspetarsi eventuali ulteriori produzioni spin-off e la risposta verte su un atteggiamente di apertura verso questo fantastico mondo:

Mi è stato chiesto molto, ci saranno altri sequel, prequel e spin-off? Penso, certamente, che i libri di Sapkowski siano in qualche modo illimitati in molti modi.

Nell’attesa del debutto di The Witcher 3 vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili per l’acquisto di videogiochi per console e anche il cofanetto con i romanzi dalla quale queste produzioni hanno preso diretta ispirazione.

Quando la mancata fedeltà delude i fan

Tornando infatti sulle motivazioni che hanno spinto la produzione a proporre una seconda stagione in qualche modo rivisitata, alcuni fan hanno lamentato tale scelta, non apprezzando la poca fedeltà che invece si aspettavano che ci fosse. Per questo motivo, grazie anche una maggior disponibilità di materiali originali, la showrunner ha rassicurato tutti gli appassionati che la terza stagione sarà invece molto fedele al libro. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

È la cosa più vicina che abbiamo fatto come adattamento uno a uno dai libri. Ciò è stato in parte dovuto al fatto che Time of Contempt (tradotto in inglese da David French) ha fornito più materiale in termini di grandi scene d’azione e importanti punti della trama. C’è così tanto da fare che siamo stati in grado di rimanere molto, molto vicini ai libri.

Vi ricordiamo infine che le prime due stagioni di The Witcher sono attualmente disponibili per la visione sulla piattaforma streaming Netflix.