Negli ultimi mesi sembra essere calato il silenzio su The Witcher: Blood Origin, spinoff ambientato in un mondo elfico 1.200 anni prima degli eventi narrati nella serie principale e che rivelerà le origini del primo strigo, ovvero del primo witcher. Sappiamo che il team ha realizzato delle riprese aggiuntive ad aprile ma, a quanto pare, il nuovo show potrebbe durare meno del previsto.

The Witcher: Blood Origin avrà pochi episodi

Secondo Redanian Intelligence The Witcher: Blood Origin sarà composto da 4 episodi e non più 6. Si attende una conferma o smentita da parte di Netflix. Questo cambio potrebbe aver influito anche sulla data di uscita della serie, che al momento non è ancora stata annunciata. Blood Origin è il secondo progetto prequel legato a The Witcher: ricordiamo che l’anno scorso è uscito un film animato, Nightmare of the Wolf , che racconta la storia di Vesemir, il witcher che diventerà poi il mentore di Geralt.

Nel cast dello spinoff troviamo Sophia Brown, Michelle Yeoh e Laurence O’Fuarain. In Blood Origin tornerà anche Joey Batey nei panni del bardo Jaskier, uno dei personaggi più amati dai fan della serie. Non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma si vocifera che possa narrare gli eventi dello show. Declar de Barra lavorerà come showrunner oltre che come produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich mentre Andrzej Sapkowski, autore della saga di libri originale, sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige FIlms.

Nel frattempo vi ricordiamo che nei mei scorsi è stata confermata anche la terza stagione di The Witcher. Questa la sinossi: Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.