Toy Story 4 si rivela finalmente nel primo trailer ufficiale

Il primo trailer ufficiale di Toy Story 4 è finalmente disponibile a tre mesi di distanza dall'esordio nelle sale cinematografiche italiane.

Se nel 1996 eravate dei bambini sicuramente siete cresciuti con la saga di Toy Story, il classico dell’animazione digitale targato Disney Pixar, che ha fatto le fortune dello studio. Sarete contenti quindi di sapere che è finalmente disponibile il primo trailer ufficiale, a tre mesi di distanza dall’esordio nei cinema italiani, fissato per il prossimo 27 giugno.

La sinossi ufficiale ci svela i primi dettagli della trama:

Toy Story 4 vedrà Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi e nuovi amici e inaspettati ritorni. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

Nel film dunque Woody dovrà inseguire Forky, il nuovo giocattolo fai-da-te di Bonnie, fuggito in preda a una crisi di identità, per condurlo a casa onde evitare sofferenza alla sua padroncina. Durante il viaggio però i due si imbatteranno in amici nuovi e vecchi, tra cui soprattutto Bo Beep, scomparsa nella pellicola precedente.

Diretto da Josh Cooley, Toy Story 4 è scritto dai veterani e scritto da John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter e Lee Unkrich e può contare come sempre su un cast di voci stratosferico, che comprende attori del calibro di Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), oltre a Patricia Arquette e Keanu Reeves. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, persa la possibilità di ascoltare nuovamente il compianto Fabrizio Frizzi nei panni di Woody, il doppiaggio potrebbe essere realizzato da Angelo Maggi, mentre Massimo Dapporto impersonerà Buzz.