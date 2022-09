In occasione dell’Aniplex Online Fest 2022 è stato svelato il nuovo trailer per l’adattamento anime di Mashle, il manga battle-shonen che nella sua formula ricorda fortemente l’universo di Harry Potter, in corso di inizio per il 2023.

L’anime si ispira al manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Komoto e le nuove sequenze mostrano il protagonista muscoloso, Mashle (interpretato da Chiaki Kobayashi), nel mondo magico. A voi il trailer:

Fra i dettagli inediti apprendiamo che il progetto viene definito come un adattamento completo. Non a caso il manga è entrato dal 4 luglio 2022 nella sua fase finale, pertanto è possibile lo studio di animazione stia pianificando di offrire la trasposizione in un’unica soluzione.

In merito allo staff, Tomoya Tanaka ( Engage Kiss , Visual Prison ) dirige l’anime presso lo studio di animazione A-1 Pictures. Yousuke Kuroda (My Hero Academia) si occupa della sceneggiatura e Hisashi Toshima ( Tada Never Falls in Love ) è il character designer. Masaru Yokoyama ( Fruits Basket , Astra Lost in Space ) compone le musiche.

Ricordiamo che il volume 12 del manga (4 luglio 2022) presenta al suo interno l’inizio dell’arco narrativo finale (già in corso nella serializzazione settimanale in rivista).

Mashle: di cosa parla il manga

Mashle è un puro manga fantasy che ingloba magia, commedia e combattimento scritto e disegnato da Hajime Komoto tra le pagine di Weekly Shonen Jump. L’opera ha avuto inizio a 2020 e ad oggi sono disponibili 11 volumi. In Italia il manga è edito da Star Comics da ottobre 2021 con i primi 7 disponibili per l’acquisto. Acquistate il primo divertente numero del manga su Amazon

