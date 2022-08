Attraverso i propri portali online Crunchyroll annuncia i doppiatori italiani di Dragon Ball Super: Super Hero e ne rivela le performance con il trailer, chiaramente, doppiato.

Trailer e doppiatori italiani di Dragon Ball Super: Super Hero

Ricordiamo che il film animato, ideato dalla mente di Akira Toriyama ed ispirato al mondo di Dragon Ball, è atteso nei cinema italiani il 29 settembre 2022 per Crunchyroll e Sony Pictures.

Di seguito, ecco la lista dei doppiatori italiani, i quali riprendono il loro ruolo da Dragon Ball Super: Broly, cui direzione è affidata a Giorgio Bassanelli Bisbal presso lo studio di doppiaggio CDR, e il trailer:

Beerus : Lorenzo Scattorin

: Lorenzo Scattorin Broly : Mario Bombardieri

: Mario Bombardieri Bulma : Emanuela Pacotto

: Emanuela Pacotto Carmine : Alberto Bognanni

: Alberto Bognanni Cheelai : Katia Sorrentino

: Katia Sorrentino Dende : Mirko Cannella

: Mirko Cannella Dr. Hedo : Alberto Franco

: Alberto Franco Gamma 1 : Francesco Venditti

: Francesco Venditti Gamma 2 : Gianluca Izzo

: Gianluca Izzo Gohan : Davide Garbolino

: Davide Garbolino Goku : Claudio Moneta

: Claudio Moneta Goten : Patrizio Prata

: Patrizio Prata Korin : Massimo Corizza

: Massimo Corizza Krillin : Luigi Scribani

: Luigi Scribani Lemo : Antonio Palumbo

: Antonio Palumbo Magenta : Pierluigi Astore

: Pierluigi Astore No. 18 : Debora Magnaghi

: Debora Magnaghi Pan : Chiara Fabiano

: Chiara Fabiano Piccolo : Luca Ghignone

: Luca Ghignone Shenron : Neri Marcoré

: Neri Marcoré Trunks : Simone D’Andrea

: Simone D’Andrea Vegeta : Gianluca Jacono

: Gianluca Jacono Videl : Cinzia Massironi

: Cinzia Massironi Whis : Alessandro Zurla

: Alessandro Zurla Yajirobe: Giorgio Bassanelli Bisbal

Tetsuro Kodama ha diretto il film animato presso Toei Animation e Naoki Sato ha composto le musiche. Nobuhito Sue ha ricoperto il ruolo di art director, Chikashi Kubota è stato responsabile delle animazioni e Jae Hoon Jung ha curato la CGI. Akira Toriyama in persona, il creatore del manga originale, ha lavorato alla storia, sceneggiatura e character design inedito.

Volete conoscere quanto più possibile in merito al nuovo progetto prima di dirigervi al cinema? Preparatevi in anticipo recuperando il nostro speciale qui.

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super Hero

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato, Dragon Ball Super: Super Hero, è arrivato nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. Nelle sale cinematografiche italiane sarà disponibile il 29 settembre 2022 per Crunchyroll.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 87, con i primi 84 scritti raccolti in 19 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 16 volumi già disponibili per l’acquisto. Recuperate su Amazon Dragon Ball Super 16.