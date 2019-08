Tredici: trailer e uscita della 3 stagione su Netflix

Poco fa Netflix ha ufficializzato che Tredici tornerà nella sua piattaforma streaming con una terza stagione a partire dal 23 agosto 2019 con le 13 nuove puntate inedite. Ecco il trailer di lancio: Nel trailer vediamo i protagonisti in una serie di eventi che li porterà tutti davanti ad una bara di un loro compagno […]

Poco fa Netflix ha ufficializzato che Tredici tornerà nella sua piattaforma streaming con una terza stagione a partire dal 23 agosto 2019 con le 13 nuove puntate inedite.

Ecco il trailer di lancio:

Nel trailer vediamo i protagonisti in una serie di eventi che li porterà tutti davanti ad una bara di un loro compagno di scuola che è stato ucciso, tutti i protagonisti sembrano essere coinvolti sapendo quello che ha fatto nel passato tra violenze e atti di bullismo.

La sinossi ufficiale:

Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.

I poster ufficiali della terza stagione:

Nel cast troveremo: Dylan Minnette (Clay Jensen), Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Alisha Boe (Jessica Davis), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Kevin Druid (Tyler Down), Ross Butler (Zach Dempsey), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Anne Winters (Chloe), Steven Weber (Preside Bowen), Brenda Strong (Mrs. Walker), Amy Hargreaves (Mrs. Jensen) e Grace Saif (Ani).

Abbiamo appreso inoltre che la serie ha già ottenuto il rinnovo per una 4 stagione che sarà l’ultima e concluderà la vicende in sospeso dei protagonisti.

La serie di Tredici è ispirata al romanzo di Jay Asher dove racconta la storia del suicidio di Hannah Baker, la quale ha registrato su delle cassette i tredici motivi che l’hanno spinta a darsi alla morte.