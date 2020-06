Trider G7 – GX-66R di Tamashii Nations

Nella giornata di oggi Cosmic Group (il distributore ufficiale Italiano di Tamashii Nations), ha aperto i preordini per la ristampa in versione color anime del Trider G7, appartenente alla linea S.O.C. ( soul of chogocking ). L’azienda per commemorare il 40° anniversario della messa in onda della versione animata “L’invicibile Robot Trider G7”, ha deciso di ristampare il nuovo modello del GX 66 (già uscito nel 2014 ed esaurito in pochissimo tempo) con una piccola variazione nella colorazione, andando a riprendere questa volta i colori del cartone animato e l’aggiunta dell’astronave Trider Shuttle che nella precedente versione non c’era.

Come sempre Tamashii Nations realizza queste action figure per la maggior parte in metallo, inserendo alcuni elementi in plastica per riuscire a bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Il Trider G7 sarà alto circa 24 cm completamente snodato e trasformabile, all’interno della scatola troveremo molti accessori di ricambio tra cui: una testa opzionabile, diverse mani intercambiabili, tantissime armi e una base stand per poter fissare tutti gli oggetti a corredo.

L’invincibile robot Trider G7 è un anime televisivo nato nel 1980 prodotto dalla Sunrise e composto da 50 episodi. Il protagonista è un ragazzino di nome Watta Takeo, che dopo la morte del padre eredita dalla famiglia la Takeo General Company che si occupa di consegne spaziali con il robot Trider. Durante le sue missioni il protagonista si trova a combattere sempre più frequentemente contro dei Robot alieni intenzionati a impadronirsi della Terra per sfruttarne le risorse comandati da Ondron.

Il costo del Trider G7 sarà di 35.200 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 415.00 Euro ) e uscirà nel mese di ottobre 2020 in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di dicembre circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.