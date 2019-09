Star Wars: Le novità mostrate nella diretta streaming Triple Force Friday Global Reveal

Il Triple Force Friday di quest'anno ci ha mostrato tutte le novità legate al mondo del merchandising di casa Star Wars, Funko Pop e Set LEGO.

Il Triple Force Day è un evento imperdibile per tutti gli amanti di Star Wars. Oggi sono state rivelate alcune anticipazioni dedicate al merchandising legato all’universo di Star Wars durante la diretta streaming che anticipa il Triple Force Day che avrà luogo il 4 ottobre prossimo. Il Triple Force Friday Global Reveal Livestream ci ha regalato un assaggio di quello che vedremo nei prossimi mesi e, soprattutto, non ha lasciato a bocca asciutta tutti coloro che attendevano anticipazioni su figure, videogame, Funko Pop e set LEGO del franchise Star Wars. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che questo Triple Force Friday Global Reveal Livestream ci ha regalato.

Videogame e Droidi, il mondo interattivo di Star Wars

Dalla diretta streaming dedicata al nuovo merchandising di Star Wars, Triple Force Friday, vediamo una serie di nuove figure. Le prime ad essere mostrate sono quelle dedicate al videogame Jedi Fallen Order e mostrano un simpatico Funko Pop di Cameron Monaghan e una X Box One X in edizione limitata Star Wars Jedi Fallen Order, con un controller che segue il tema della console.

Una delle novità, per noi, più interessanti di questo appuntamento con il Triple Force Friday è il modellino controllato da remoto del droide D-O. Il nostro droide verrà comandato tramite un tablet o, addirittura, uno smartphone, ed è un vero e proprio gioiello di ingegneria prodotto da Hasbro che questa volta si è davvero superata. Il team di ingegneri e designer che ha lavorato al droide interattivo appare nei video mandati in onda, soddisfatto e pronto a ricevere feedback da alcuni studenti che per l’occasione hanno visitato i laboratori Hasbro.

Figure, Funko Pop e Set LEGO Star Wars

Tantissimi sono i Funko Pop e i set LEGO dedicati ai vari personaggi del film in uscita, Star Wars: The Rise of Skywalker. Particolarmente interessanti sono il Funko Pop dedicato a Lando Calrissian, imperdibile per tutti i fan di vecchia data, e la nuova versione LEGO del Millennium Falcon. Interessanti sono anche le due figure di Rey presentate oggi durante la diretta streaming. Una mostra Rey nella versione cartoon di Star Wars: Galaxy of Adventures e l’altra nella versione cinematografica di questa ultima trilogia della saga stellare.

Quest’anno il Triple Force Friday Global Reveal è stato uno degli eventi più importanti legati al mondo di Star Wars perché in questa occasione non si celebra soltanto il film di prossima uscita Star Wars: The Rise of Skywalker, ma anche tutto quell’universo parallelo fatto di figure, videogame e set LEGO. Come sappiamo, per i fan di Star Wars questo universo parallelo legato al merchandising è assolutamente imprescindibile dalla passione per la saga cinematografica.

Anticipazioni sulle serie TV Star Wars di Disney+

Durante la diretta non sono mancati i riferimenti a The Mandalorian, la serie tv ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima del regno di terrore del Primo Ordine dove seguiremo le avventure travagliate di un pistolero solitario nei meandri più reconditi della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Erano presenti, infatti, i due produttori esecutivi, John Favreau (anche sceneggiatore della serie) e Dave Fiolini che ha dichiarato di essere davvero molto felice del lavoro svolto e della calorosa attesa che i fan stanno riservando alla serie TV che sarà disponibile su Disney+ dal 12 Novembre prossimo.

Questa diretta su youtube ha dato il via al conto alla rovescia che porterà al Force Friday il prossimo 4 ottobre.