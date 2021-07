Turning Red è il nuovo film Disney Pixar, annunciato a Dicembre in occasione dell’Investor Day di Disney. Il nuovo film animato, che segue Luca, uscito lo scorso 16 Giugno sulla piattaforma di streaming Disney+ (e di cui potete leggere qui la nostra recensione del film di Enrico Casarosa), sarà diretto da Domee Shi, vincitrice nel 2018 di un Oscar per il suo corto Bao.

Turning Red: il trailer del nuovo film Disney Pixar

Di seguito il trailer:

Turning Red ha come protagonista la piccola Mei Lee, tredicenne in piena crescita che tutte le volte che si agita per qualche motivo si trasforma in un gigantesco panda rosso. La voce americana di Mei Lee sarà di Rosalie Chiang, mentre Sandra Oh sarà la madre iperprotettiva della protagonista. Come si può intuire dal sottotitolo del poster (“Growing up is a beast”, “crescere è bestiale”) il film potrebbe essere incentrato sulle difficoltà e le criticità a cui un adolescente può andare incontro diventando grande, anche nelle relazioni con gli amici e la famiglia.

Turning Red uscirà l’11 Marzo 2022; Disney ha manifestato l’intenzione di tornare a nelle sale cinematografiche con questa pellicola, ma non c’è ancora una comunicazione ufficiale al riguardo. A meno che le condizioni pandemiche non migliorino, non si sa dunque se il film arriverà anche in sala o solo su Disney+ e, in questo caso, se sarà gratuito come i precedenti Luca e Soul, o se bisognerà acquistare l’accesso VIP come invece è stato per Raya e l’Ultimo Drago, uscito a pagamento prima il 5 Marzo 2020 in pieno lockdown e poi gratuitamente ad Ottobre dello stesso anno.

Non è da escludere anche che Disney decida di ripetere l’esperimento di Black Widow, uscito al cinema il 7 Luglio e due giorni dopo su Disney+ (a pagamento); una scelta che ha ripagato, visto l’incasso considerevole che il nuovo film Marvel ha registrato dall’acquisto sulla piattaforma nel primo weekend dall’uscita.