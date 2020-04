Tutto il catalogo di Always Publishing a partire da meno di due euro

Always Publishing è una nuova casa editrice dedicata alla letteratura rosa. Nata nel 2017, Always Publishing porta in Italia romanzi d’amore internazionali tra cui bestseller e casi editoriali. Con la volontà di dare lustro al genere del romanzo rosa, la nuova casa editrice porta nel bel paese delle edizioni curate sia a livello visivo sia di contenuto (potete seguire gli aggiornamenti della casa editrice a questo link).

Tra le serie più in voga tra i lettori portate in Italia da Always Publishing, possiamo annoverare Blood and Roses il cui ultimo capito è stato pubblicato il ventuno Aprile scorso. I titoli dei libri che compongono la serie sono Corruzione, Frattura, Incendio, Caduta, Spirale e Conseguenza.

I protagonisti di questa storia d’amore dalle tinte noir sono Zeth e Sloane. Quest’ultima è una giovane studentessa di medicina disperata perché sua sorella è sparita nel nulla. Inizierà questa relazione con il misterioso Zeth che la condurrà in un mondo diverso da quello che Sloane è abituata a conoscere. L’autrice della serie di romanzi è Callie Hart e potete trovare tutti gli eBook della serie nel catalogo Always Publishing in formato digitale.

La novità delle ultime ore è che la casa editrice rende disponibili tutti i titoli del proprio catalogo ad un prezzo speciale, a partire da un euro e novantanove centesimi. Vi invitiamo a seguire i canali social di Always Publishing per scoprire tutti i titoli in sconto.