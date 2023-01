Il mito del matrimonio perfetto e in pompa magna è figlio del cinema e del piccolo schermo americani. Un gran numero d’invitati fra amici, parenti e nemici, un’isola tropicale da sogno, un hotel in cui tutti soggiornano in attesa della cerimonia, tante incomprensioni e problematiche serpeggianti, e una coppia super stressata che deve tener fronte a una situazione creata da loro stessi. Un matrimonio esplosivo (Shotgun Wedding in originale), il nuovo film di Jason Moore con Jennifer Lopez in uscita il 27 gennaio su Prime Video, si apre proprio in questo modo, preannunciando una situazione che abbiamo già visto in altri milioni di pellicole ma cercando di trasformarla con alcune trovate anche interessanti.

E se nell’isola da sogno che hai prenotato nelle Filippine ci fosse il rischio di attacchi pirati? E se fra i tuoi invitati ci fosse un ex fastidioso, egocentrico e perfetto in tutto che mette continuamente in dubbio la tua personalissima sicurezza? A tutto ciò dobbiamo aggiungere le classiche dinamiche disfunzionali che subentrano fra le famiglie di una coppia, fatte di non detti, incomprensioni, litigi sospesi e sempre presenti, e qualche invidia.

Un matrimonio esplosivo letteralmente parlando

Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) stanno per compiere il loro grande passo, pronti ad accogliere questa nuova fase della loro vita di coppia. Per farlo hanno deciso di organizzare la cerimonia su un’isola da sogno nelle Filippine (costava meno delle altre location più conosciute) in cui hanno invitato le rispettive famiglie e migliori amici. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi almeno finché non arriva sull’isola l’ex di Darcy Sean (Lenny Kravitz) che comincia, direttamente e indirettamente, ad alimentare tutte le insicurezze di Tom portando gli sposini a un litigio che sembra irrecuperabile. Nel frattempo, però, alcuni pirati, molto noti in zona, si organizzano per attaccare l’isola durante la grande festa, ed essendo a conoscenza dei vari dettagli prendono in ostaggio tutti gli invitati tranne gli sposi che, al momento dell’attacco, erano impegnati a litigare altrove.

Da questo momento in poi Un matrimonio esplosivo si trasforma gradualmente in un film differente da quello che avrebbe potuto sembrare all’inizio, mantenendo però sempre una certa coerenza con il “materiale romantico di partenza”. Così la coppia si ritroverà a dover mettere da parte le proprie incomprensioni per cercare di aiutare i propri cari in una situazione di assoluto pericolo, pur non essendo per nulla pratici né di armi, né di azione e né tanto meno di salvataggi.

Una commedia dal gusto inaspettato

Uno dei tratti più inaspettati di Un matrimonio esplosivo è proprio il suo particolare humor, a tratti black ma sempre e comunque leggero. Trovandosi in una situazione di estremo pericolo i due protagonisti si dovranno affrontare i pirati con ogni mezzo possibile. La disperazione li porterà a fare di tutto, giocando con armi bianche e non. Da questa possibilità nasceranno alcune sequenze memorabili di estrema violenza comica e casuale sempre spiazzanti ma comunque curiosamente leggere.

I tre elementi principali del film (azione, sentimenti e commedia) procedono sempre di pari passo con la trama, piuttosto folle e a tratti raffazzonata, costruendo un contesto in cui risulta facilissimo affezionarsi ai vari personaggi perché risultano familiari fin dall’inizio, forse anche troppo. In tutto ciò abbiamo alcune svolte piuttosto prevedibili, anche se diluite con trovate particolari che riescono a intrattenere fino alla fine.

Dal punto di vista dello stile Un matrimonio esplosivo passa da un genere all’altro, con alcune trasformazioni anche per quanto concerne l’approccio formale. Si passa dal classico film su un grande matrimonio americano a Rambo, a un Bond movie, e a un film che vuole comunque tener conto dei sentimenti delle persone in gioco. Esplosioni, sangue e morte da una parte (alleggeriti dalla situazione) e una storia d’amore che vuole ritrovare in qualche modo la propria strada verso l’altare. Tutto sta nei due sposi e in una particolare maturazione che dovranno vivere passo passo durante l’attacco.

Maschere memorabili

Oltre a Jennifer Lopez e a Josh Duhamel in Un matrimonio esplosivo brillano anche Jennifer Coolidge, la mamma dello sposo perennemente preoccupata per lui ma pronta ad agire quando serve e D’Arcy Beth Carden, l’amante del padre della sposa, maestra di yoga e arti orientali profondamente connessa con il mondo che la circonda sia spiritualmente che materialmente.

Ad accompagnare questo cast il tocco di Jason Moore che alterna momenti estremamente concitati con svolte esplosive, appunto, delineando una storia sì comica ma non troppo interessante nel suo insieme. Quello che manca a questo film è proprio un senso logico di esistere. Non fraintendete, l’idea alla base di un rapimento durante un matrimonio all’estero potrebbe regalare anche svolte inaspettate e piuttosto interessanti, ma lo spirito romantico che pervade ogni singola inquadratura limita tantissimo la situazione, portando avanti una storia dalle tinte estremamente prevedibili. La voglia nell’osare sembra comunque esserci, anche se alcuni elementi gore non ti salvano una storia piuttosto semplice in cui è facile riconoscere altri mille film dello stesso genere (un esempio di film simile lo troviamo in Mr. & Mrs. Smith, ad esempio. Se interessati a recuperare il film con Brad Pitt e Angelina Jolie lo trovate su Amazon).

La pericolosità di questa trama avrebbe potuto trasformare la pellicola in qualcosa di molto più impegnato, raccogliendo magari maggiori riflessioni rispetto a quelle che abbiamo visto. Alla fine dei conti resta sempre e solo la storia di una coppia che si ama, pur se delineata dalle incomprensioni del caso. Un passo importante li mette in crisi e un rapimento trasforma il modo in cui cercheranno di risolvere la situazione, personale e con gli invitati, intessendo una narrazione che intrattiene sicuramente anche se in modo banale. Qualche riflessione c’è nell’insieme, anche se il clima festoso di Un matrimonio esplosivo tende a cancellare ogni approfondimento umano del caso in favore di un caos emotivo ininterrotto dall’inizio alla fine, fruendo al massimo degli stereotipi di genere che tutti conosciamo.