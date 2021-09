Un regista esperto per l’episodio pilota di One Piece (Netflix)?

Secondo quanto riportato sotto forma di rumor da Murphy’s Multiverse, pare che l’episodio pilota dell’adattamento serie tv live-action con attori reali in carne ed ossa di One Piece, ispirato al manga omonimo di Eiichiro Oda, potrebbe essere Marc Jobst, conosciuto, fra gli altri, per aver prestato il suo talento alla regia di episodi per The Witcher, Daredevil, Luke Cage, The Punisher, Black Sails e tanti altri ancora.

Al momento non vi è certezza della voce emersa nelle ultime ore. Ciò che è certo, d’altro canto, è che fra gli sceneggiatori nel team principale vi è Matt Owens che, guarda caso, ha prestato il suo lavoro per Luke Cage (una delle serie a cui ha lavorato, ricordiamo, anche Jobst), pertanto potrebbe esserci il suo zampino dietro la scelta. Staremo a vedere se così effettivamente sarà.

Fra i suoi lavori IMDB ha stilato dei meriti e il regista non scende mai dagli 8/10, una iniezione di fiducia per gli appassionati qualora il rumor fosse reale.

La serie non ha ancora una data di inizio, ma dagli ultimi rumor è possibile che le riprese inizino verso la fine del 2021 in quel di Città del Capo (Sud Africa). Ciò che è certo, invece, è che la serie ha finalmente il logo e il titolo del primo episodio, ossia Romance Dawn. Qui gli ultimi dettagli.

One Piece (Netflix): i dettagli della serie tv

La serie televisiva live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Down con un totale di 10 episodi.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1025 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 992 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.