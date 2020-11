Uncharted 5 è davvero in sviluppo? Nuovi indizi su Sony Dan Diego

Ora che la nuova generazione di PlayStation è ufficialmente cominciata, gli appassionati del marchio Sony non vedono l’ora di scoprire a cosa stanno lavorando tutti gli altri studi first party che fanno parte dei PlayStation Studios. Tra i rumor ricorrenti, ogni tanto, si torna a parlare del nuovo Uncharted 5; il primo titolo che dovrebbe essere attualmente in fase di sviluppo presso il nuovo team di Sony con sede a San Diego.

Mancando qualsiasi forma di ufficialità sul progetto, attorno a questo fantomatico Uncharted 5 regna ancora una certa incertezza generale, ma stando ad alcune recenti voci di corridoio sembrava che sia il progetto che l’intero team fosse stato chiuso. Questo accadeva prima che una delle personalità che stava lavorando nello studio di San Diego abbandonasse il team, lasciando sul proprio profilo di Twitter alcune dichiarazioni a riguardo.

Just to clarify, I made the decision to move on due to my own personal circumstances. AFAIK the studio is still there and the project is still ongoing. — John Bautista (@JustCallMeBau) November 29, 2020

John Bautista, game designer che ha lavorato nello studio di Sony San Diego, ha prima fatto sapere di aver lasciato per ragioni personali sia il team che il progetto segreto a cui stava lavorando, ed in un secondo tweet ha voluto chiarire meglio la situazione. “Giusto per chiarire, ho deciso di andare avanti a causa di alcune situazioni personali. Per quanto ne sappia lo studio di San Diego è ancora in piedi e il progetto sta andando avanti”.

Al momento non viene menzionato alcun Uncharted 5, ma stando a un dei più grossi rumor riguardanti il progetto di San Diego, il nuovo capitolo della saga creata da Naughty Dod su PS3 potrebbe porre le proprie radici nel passato di Victor Sullivan, l’inseparabile spalla di Nathan Drake. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Bautista? Credete che Sony San Diego stia davvero lavorando ad Uncharted 5?