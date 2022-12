La serie TV de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha di recente fatto il suo tanto atteso debutto sulla piattaforma streaming Prime Video e i fan iniziano già a chiedersi quale sarà la data di uscita della stagione 2.

A tal proposito, Vernon Sanders di Amazon Studios ha recentemente rilasciato alcune prime indiscrezioni. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, la data di uscita

Secondo quanto riportato, durante uno scambio di battute con Collider, Vernon Sanders di Amazon Studios ha dichiarato che la nuova stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è improbabile che vedrà luce prima del 2024, anno che sembra ad oggi la finestra pensata per l’uscita.

Sarebbe fantastico se potessimo far uscire la seconda stagione entro un anno dall’uscita della prima stagione. Stiamo facendo tutto il più velocemente possibile e miglioreremo man mano che procederemo. Certamente, la produzione, quello che abbiamo imparato nella prima stagione, ci ha insegnato cose che applicheremo nella seconda stagione, e finora ci siamo prefissati un obiettivo su quando vogliamo che lo show sia rilasciato, e siamo sulla buona strada e sui piani.

Gli Anelli del Potere

Il tempo ripagherà le aspettative dei fan

Proprio parlando dei tempi di produzione, lo showrunner Patrick McKay ha affermato che i tempi necessari per la produzione porteranno risultati per i quali varrà la pena aspettare, dicendo inoltre che tutti i nuovi episodi saranno ancor più grandi e migliori rispetto a quanto visto finora.

Sempre riferendosi agli spazi e alla narrazione, il produttore esecutivo dello show, Lindsey Weber, ha poi aggiunto:

Penso che sia davvero eccitante esplorarli e avere lo spazio per farlo nel modo in cui volevamo davvero, quindi non stavamo prestando attenzione a nulla.

Vi ricordiamo che la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è attualmente disponibile per la visione su Prime Video.