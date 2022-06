Stranger Things 4 Volume 1 ha introdotto il villain più pericoloso mai affrontato prima dai giovani protagonisti della serie Netflix, Vecna. Introdotto all’interno della stagione che introduce forti elementi horror nel mito della produzione dei Duffer Bros., Vecna, che mutua il suo nome da un celebre mostro di Dungeon & Dragones, rappresenta una minaccia temibile, che affonda le sue radici nel passato della serie, come abbiamo visto nell’ultimo episodio del primo volume di Stranger Things 4. Ma come viene creato Vecna?

La lunga trasformazione di James Campbel Bowes in Vecna in video

A svelare il processo che trasforma l’attore Jamie Campbell Bower in Vecna è un video condiviso sull’account Twitter ufficiale di Stranger Things, in cui tramite il time lapse viene mostrato il lungo processo utilizzato per dare vita a Vecna. Il costume del mostro è una complessa tuta prostetica, assemblata pezzo per pezzo sul corpo di Bower, con un procedimento che può durare sino a otto ore, ma il risultato, come abbiamo potuto apprezzare su Netflix, è assolutamente strepitoso.

La lunga durata della preparazione non traspare dal video che potete vedere qui sotto, accelerato per ovvie ragioni, ma è percepibile la professionalità degli artisti del trucco, guidati da Barrie Gower, che trasformano Bower nel tremendo mostro. Operazione resa possibile anche dalla pazienza di Bower stesso, che inganna il tempo con lo smartphone durante le lunghe sessioni di trucco. Ad ispirare l’aspetto di Vecna e le tecniche realizzative che lo hanno reso così realistico è stato il lavoro svolto sul Re della Notte di Game of Thrones.

can't talk rn, i'm becoming vecna.

[brought to life by barrie gower] pic.twitter.com/1EYf7wcjIy — Stranger Things (@Stranger_Things) June 15, 2022

L’episodio finale della prima parte di Stranger Things 4 ci ha svelato la genesi di questo mostro del Sottosopra, che ha seminato il terrore nella comunità di Hawkins. Apparentemente, la sua relazione con Undici avrà un ruolo centrale nello scontro che avrà inevitabilmente luogo nel secondo volume di Stranger Things 4.