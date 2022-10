Il Marvel Cinematic Universe non cessa di stuzzicare la curiosità dei fan. Non ci si è ancora ripresi dal roboante arrivo di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law che ci si ritrova a essere catapultati in Wakanda con Black Panther: Wakanda Forever, ma in queste ore una nuova possibilità per il franchise sta tenendo banco nelle discussioni dei fan: Visione comparirà nuovamente nel Marvel Cinematic Universe. Presenza centrale nel mito dei Vendicatori, dalla sua prima apparizione in Avengers: Age of Ultron il sintezoide interpretato da Paul Bettany è stato protagonista di momenti importati nella saga, dal suo ruolo in Captain America: Civil War sino alla sua straziante dipartita in Avengers: Infinity War.

Visione tornerà nel Marvel Cinematic Universe con Vision quest

Ritornato in azione, seppure in modo atipico, con la prima serie del Marvel Cinematic Universe, WandaVision, Visione era stato apparentemente dato per perduto, in una sequenza di eventi culminata con la comparsa di una sua versione, ispirata alla White Visione dei comics della Casa delle Idee. La sua assenza nella vita di Wanda durante gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stata oggetto di perplessità da parte dei fan, che potrebbero ora gioire del suo ritorno.

A ventilare il potenziale ritorno di Vision nel Marvel Cinematic Universe è stato inizialmente Jeff Sneider, che con il suo podcast The Hot Mic in passato si è mostrato particolarmente affidabile per questo genere di notizie, come dimostrato recentemente in occasione della nomina di Harrison Ford a nuovo Thaddeus ‘Thurdenbolt’ Ross in sostituzione del compianto William Hurt.

Nel suo podcast, Sneider ha ventilato l’ipotesi di un ritorno di Visione con una certa sicurezza:

Mi è stato detto che la prossima settimana Marvel aprirà la writing room per una serie dedicata a Visione, dal titolo Vision Quest. Questa informazione arriva da una fonte che in passato si è rivelata affidabile.

Dopo questa prima ipotesi, è arrivata la conferma da parte di Deadaline che Vision Quest sia un nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe,, secondo spin-off di WandaVision dopo Agatha: House of Harkness. Secondo quanto rivelato da Deadline, Vision Quest racconterà il tentativo di Visione (Paul Bettany) di recuperare la propria umanità, perduta nell’ultimo episodio di WandaVision.

A supportare questa teoria, Vision Quest è il titolo di una saga di fine anni ì80 in cui Visione, dopo esser stato smantellato e avere assunto una colorazione bianca in seguito alla perdita di emozione mentre militava nei Vendicatori della Costa Ovest, arrivando persino a separarsi dall’amata Wanda. Questo riferimento al fumetto della Casa delle Idee non deve fuorviare, anche se alcune scene vista in WandaVision riproducevano momenti di Vision Quest con una certa somiglianza.

