WandaVision: annunciate le repliche degli anelli

Finalmente dallo scorso venerdì 15 gennaio WandaVision è approdato su Disney+ rivelandosi come uno dei prodotti più originali e controversi della produzione seriale di Marvel. Proprio nei prossimi giorni saranno messi in commercio i primi prodotti dedicati alla serie facenti parte della linea Marvel Must Haves.

Oltre al classico merchandise, Entertainment Earth ha realizzato qualcosa di veramente speciale: dei set di anelli che replicano fedelmente quelli visti in WandaVision.

Vediamo gli anelli nuziali sin dall’inizio della serie, quando vediamo i due protagonisti principali Wanda Maximoff (Scarlet Witch) e Visione godersi la loro vita coniugale idilliaca irrealmente ambientata in una sitcom degli anni ’50; una situazione ovviamente destinata a cambiare.

Gli anelli WandaVision sono riproduzioni accurate degli oggetti di scena utilizzati nella serie Marvel Studios. Ovviamente sono dei regali perfetti per le coppie molto appassionate dell’universo Marvel, e anche se potrebbero non essere adatti alla camminata sull’altare vera e propria, potrebbero essere una buona idea per l’imminente San Valentino.

I due anelli di Wanda si adattano approssimativamente alla misura 7 per donna, mentre l’anello di Vision si adatta alla misura 10 da uomo. Tutti e tre gli anelli sono realizzati in acciaio inossidabile. Tenete presente però che questi set non saranno comuni come delle tazze del Disney Store, ma saranno prodotti in edizione limitata, quindi se siete interessati ad acquistarli vi suggeriamo di farlo rapidamente.

Tutto l’universo Marvel con film, serie animate e serie TV è disponibile su Disney+ dove trovate anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite! Potete abbonarvi a questo link.

I primi due episodi di WandaVision sono ora disponibili in streaming in esclusiva su Disney Plus. Ulteriori episodi verranno aggiunti con cadenza settimanale ogni venerdì. Nell’attesa potete leggere il nostro articolo in cui abbiamo individuato i vari easter egg nelle prime due puntate Oltre al set di anelli, a breve arriveranno sugli scaffali anche altri pezzi di merchandise dedicati a WandaVision, tra cui t-shirt e funko-pop.