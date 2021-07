Warner Bros. punta sullo streaming: maxi progetto per HBO Max nel 2022

Warner Bros. ha recentemente dichiarato che aumenterà la sua produzione di contenuti cinematografici originali dedicati al servizio di streaming HBO Max nel corso del 2022. Jason Kilar, l’amministratore delegato di WarnerMedia, durante una riunione sugli utili di AT&T del secondo trimestre, lo ha spiegato mentre descriveva la futura strategia di distribuzione della società per i titoli della Warner Bros.

I piani di Warner Bros. per il 2022

Dopotutto WarnerMedia ha scosso l’industria alla fine dello scorso anno con la sua decisione di pubblicare tutte le nuove uscite cinematografiche del 2021 sia al cinema che su HBO Max. Chiaramente la decisione è stata necessaria vista l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ma il prossimo anno la situazione dovrebbe essere migliore. In ogni caso, nel corso della sopracitata riunione, Kilar ha annunciato che la Warner Bros. produrrà 10 o più film esclusivamente per HBO Max nel 2022.

Nello stesso anno, tutte le produzioni cinematografiche dello studio destinate, invece, ai cinema saranno proiettate esclusivamente per 45 giorni prima di finire anche sul servizio di streaming. Queste sono state le parole più emblematiche di Kilar:

“Chiaramente i film contano e continueranno ad avere importanza. Sono importanti anche a casa in termini di risposta che abbiamo ottenuto da parte del pubblico e dagli utenti di HBO Max. L’industria cinematografica continuerà a evolversi e innovare in modi che funzionino non solo per i consumatori e i fan, ma anche per i nostri partner commerciali”.

Kilar non si è concentrato solo sugli sforzi di streaming quando ha parlato dei film della Warner Bros.. Si è anche preso del tempo per lodare i 463,2 milioni di dollari al botteghino mondiale di Godzilla vs. Kong (che potete recuperare in edizione Blu-Ray su Amazon) e l’ha usato come esempio per mostrare come una pubblicazione al cinema sia ancora una strada redditizia per WarnerMedia.

In ogni caso negli ultimi mesi, sono iniziate le riprese di diversi importanti film esclusivi per HBO Max. Questi includono il sequel horror Evil Dead Rise, il nuovo sforzo registico di Steven Soderbergh KIMI, il remake della commedia Il padre della sposa con Andy Garcia e la commedia romantica Moonshot.