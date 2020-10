We Baby Bears, tornano i tre orsi più amati di CN

Gli amati Baby Bears di Cartoon Network tornano sugli schermi per la loro prossima avventura, We Baby Bears, una commedia originale in arrivo nella primavera del 2021. Sovraccarica di tenerezza e dell’umorismo per cui i fan di tutto il mondo li adorano, la serie segue le vicende dei baby Grizzly, Panda e Orso Bianco che useranno la loro scatola di cartone per viaggiare attraverso nuovi mondi fantasiosi, cercando di trovare un posto che possano chiamare casa.

Il regista di We Bare Bears, Manny Hernandez, torna come produttore esecutivo per dare vita a questa visione creativa, ancora in produzione, dell’arrivo dei cuccioli fratelli. We Baby Bears vedrà i cuccioli Grizzly, Panda e Orso Bianco alle prese con la ricerca di un posto in cui possano stabilirsi e chiamare casa. Ogni episodio li porterà in mondi vibranti e colorati, dove faranno amicizia con moltissimi volti fiabeschi, che ai fan appariranno familiari. Durante la loro ricerca senza sosta, verranno messi di fronte alla decisione di rimanere o di continuare il loro viaggio per una dimora permanente che possano chiamare casa. Prodotto da Cartoon Network Studios, il creatore di We Bare Bears, Daniel Chong, si unisce a Manny Hernandez come produttore esecutivo. Tom Ascheim, Presidente della Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC) ha affermato che attraverso We Baby Bears prenderà vita l’ammirazione di Manny Hernandez per gli anime e la musica. I paesaggi spettacolari e le ispirazioni musicali rendono questa nuova serie un viaggio indimenticabile.

L’annuncio segue il debutto di We Bare Bears The Movie, il primo film televisivo della serie che ha concluso il programma We Bare Bears. Il film TV ha debuttato per il download digitale all’inizio di questa estate ed è rimasto in tendenza nella top 10 della categoria Comedy and Kids & Family su iTunes per diverse settimane dopo la sua uscita. Il film TV è ancora disponibile sull’app di Cartoon Network e per il download su tutte le principali piattaforme digitali.