What If…?, le nuovissime action figure di Hasbro

Come spesso accade non è ancora uscita la serie che Hasbro ha già pronta la sua wave dedicata alla prossima serie del Marvel Cinematic Universe. La serie What If…? è probabilmente l’esperimento più coraggioso da parte dei Marvel Studios dopo il finale di Loki. Ricordiamo che What If…? Nonostante sia parte integrante dell’universo narrativo cinematografico (e da poco anche televisivo) sarà il primo prodotto uscito in versione animata. Ma esattamente, chi sono i personaggi presenti nella prima (speriamo ne arrivino altre) wave di questa serie televisiva che andrà in streaming in esclusiva su Disney Plus?

La lista è già bella copiosa e mette in bella mostra dei personaggi che abbiamo già avuto modo di vedere nei trailer. Con tutte le uscite sarò possibile comporre una Build-a-Figure, non acquistabile separatamente, quella de l’Osservatore, di cui ogni parte del corpo sarà inclusa in ogni confezione della wave, o quasi. Andiamo in ordine e vediamo di quali uscite sarà composta.

Zombie Captain America

Questa versione di Captain America attinge le sue origini a piene mani nella run fumettistica chiamata (indovina un po’) Marvel Zombie, scritta da Mr. The Walking Dead, Robert Kirkman. In questa storia, ambientata su Terra-2149 assistiamo agli scontri tra super eroi e super criminali ma in veste Zombie. La figure è dotata dello scudo di Captain America e presenta dettagli pazzeschi della pelle e dei vestiti strappati.

T’Challa Star-Lord

Se invece di rapire Peter Quill i Ravagers di Yondu Udonta avessero rapito l’erede al trono di Wakanda? Ecco quindi che la serie Marvel ci propone l’inedita versione di T’Challa Star Lord, armato di tutto punto come la sua controparte dei Guardiani della Galassia. La scatola della figure ci mostra gli accessori che saranno inclusi, i due blaster, una testa alternativa e il testone dell’Osservatore.

Captain Carter

Sharon Carter viene sottoposta al siero del super soldato e diventa Captain Carter. Armata dello scudo in vibranio e di una spada (Excalibur? Sei tu?) è pronta a dar battaglia all’esercito dell’Hydra aiutata dal soldato Steve Rogers e al suo robot meccanico Hydra Stomper. Nella confezione sarà incluso lo scudo e le due braccia dell’Osservatore.

Zombie Hunter Spider-Man

Magari ci sbagliamo (ma magari no) ma dal nome dato alla figure tutto lascia presupporre che questo Spider-Man avrà a che fare con Zombie Captain America. Il costume di Spider-Man appare piuttosto fedele a quello che siamo abituati a vedere nei fumetti a parte un piccolo particolare in più…quel mantello…si, è proprio il mantello della levitazione di Dr. Strange. Oltre ad avere una testa alternativa con cappuccio in confezione troveremo due pugni chiusi di ricambio e una gamba dell’Osservatore.

Doctor Strange Supreme

Dopo aver ceduto alle forze oscure Steven Strange potrebbe essere diventato una seria minaccia. Questa versione cattiva dello Stregone Supremo ci mostra un Doctor Strange consumato dal male con il volto scavato, scheletrico, intento ad attuare i suoi piani malvagi. Dentro la confezione troveremo alcuni effetti, un mantello e una gamba dell’Osservatore.

Heist Nebula

Siamo abituati a vederla totalmente calva e questa versione bionda ci lascia davvero senza parole. L’altro aspetto che ci colpisce è che questa Nebula non presenta le alterazioni cibernetiche attuate da papà Thanos il che ci lascia pensare che in qualche modo le cose per lei possano essere andate in maniera molto diversa. Dentro la confezione ci saranno due mani alternative, un blaster e vari pezzi per comporre il vestito dell’Osservatore.

Sylvie

Sappiamo benissimo che Sylvie non fa parte di What If..? ma della serie tv Loki, tuttavia, come spesso accade, Hasbro ha deciso di inserirla nella Wave con buona pace dei collezionisti completisti che sentiranno il bisogno impellente di avere anche questo bellissimo personaggio, con il pretesto di completare l’Osservatore, di cui in questa confezione è inclusa l’ultima parte.

The Hydra Stomper

Questo enorme bestione corazzato, guidato da Steve Rogers, dovrebbe aiutare Captain Carter in missione contro l’Hydra. Il nome del resto non lascia pensare che possa essere un alleato di quest’ultimo dato che letteralmente, la parola Stomper significa Calpestare. Prevediamo delle belle scazzotate robotiche in compagnia di Captain Carter.

Tutte queste action figure saranno disponibili dai primi mesi del 2022 ad un costo che si aggira intorno ai 25 euro per le action figure di dimensione standard e di 65 euro per quelle più grandi come ad esempio l’Hydra Stomper. Non ci resta che far crescere l’Hype per questa serie che si appresta ad essere davvero esplosiva, fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto quale personaggio vorreste vedere nelle prossime release. Se non siete ancora abbonati a Disney Plus e non sapete come fare trovate una scorciatoia a questo indirizzo, vi aspettano tante nuove e fantastiche avventure!