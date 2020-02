Wolverine, da Kotobukiya una nuova statua in resina

Kotobukiya annuncia la sua nuova statua di pregio per la linea Fine Art Statue con protagonista Wolverine nel suo costume più conosciuto, quello giallo e azzurro tipico del periodo X-Men. Questa statua fa parte di una linea di prodotti differenti di Kotobukiya, dal materiale -e dal prezzo- notiamo infatti che si tratta di un prodotto per collezionisti di fascia media.

Wolverine è il personaggio di immaginazione e noto appartenente del gruppo di super eroi chiamato X-Men. Come tale è ovviamente un mutante e la sua abilità consiste nel poter guarire all’istante da qualsiasi ferita o addirittura rigenerare i tessuti e arti perduti. Si offre volontario per un esperimento del governo che grazie al suo potere è in grado di sostenere. Il suo intero scheletro viene rivestito di un particolare metallo (immaginario) chiamato Adamantio, uno degli elementi più resistenti del pianeta. Grazie a questa nuova particolarità e al suo fattore rigenerante Logan, questo è il nome con cui viene chiamato dagli altri X-Men, è capace di catapultarsi in battaglia senza paura di poter subire danni. Wolverine come Bestia, Ciclope, Jean e Xavier fa parte del team degli X-men storici e tra questi è sicuramente uno dei personaggi più amati.

La statua di Kotobukiya, completamente realizzata in resina, sarà alta circa 40 cm e vede il mutante rappresentato in salto durante uno dei suoi attacchi con gli artigli di Adamantio pronti a colpire. La statua è stata scolpita digitalmente dagli artisti Kotobukiya e la base che bilancia l’intera statua raffigura uno scenario di lotta urbano, anch’esso degnamente realizzato. Non sono presenti alcun tipo di parti alternative ma tuttavia viene rappresentato egregiamente lo spirito di uno degli X-men più battaglieri di tutti.

Wolverine Fine Art Statue di Kotobukiya è in preordine sul sito Sideshow.com e presso i distributori locali ad un prezzo suggerito di 370 euro con uscita stimata per il mese di Settembre 2020.