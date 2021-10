WWE Draft 2021: tutti gli spostamenti della seconda notte

Nella puntata di lunedì sera di Monday Night Raw si è definitivamente concluso il Draft di quest’anno. Tra cambi di casacca e spostamenti shock, le carte in tavola sono state nuovamente rimescolate. Il Draft, come più volte specificato, diventerà effettivo a tutti gli effetti dal 22 ottobre nel post Crown Jewel, evento in programma in Arabia Saudita. Analizziamo nel dettaglio l’elenco delle superstar che hanno cambiato brand.

WWE Draft, grandi nomi passano a Raw

Lo show si è aperto con il passaggio all’interno dello show rosso della SmackDown Women’s Champion Becky Lynch, seguita a ruota dal compagno Seth Rollins. Passano a Raw anche Kevin Owens, che nelle ultime settimane sembrava aver perso lo smalto di un tempo, e Finn Balor, reduce dalla sconfitta contro Roman Reigns a Extreme Rules. Il passaggio allo show del lunedì sera potrebbe rappresentare un’occasione di riscatto per entrambi.

Rimangono invece a Raw l’ex WWE Champion Bobby Lashley, l’attuale United States Champion Damian Priest, l’ex NXT Champion Karrion Kross e i campioni di coppia AJ Styles e Omos. Anche Alexa Bliss, per il momento fuori dagli schermi, non cambia casacca.

Tra gli ultimi spostamenti, invece, vanno segnalati quelli di Carmella, degli Street Profits e del campione olimpico Gable Steveson, che si unirà ufficialmente al main roster della WWE una volta terminato il percorso di studi al college.

WWE SmackDown: permane lo status quo

Nello show blu rimangono l’ex campionessa femminile Sasha Banks, Cesaro, l’attuale IC Champion Shinsuke Nakamura e il suo alleato Rick Boogs, e i campioni di coppia Jimmy e Jey Uso.

Tra gli spostamenti, invece, vanno segnalati quelli di Ricochet, il team composto da Angel Garza e Humberto Carillo, i Viking Raiders, Sheamus e Shayna Baszler. Direttamente da NXT 2.0, invece, arrivano Xia Li e Ridge Holland.

L’ultimo draft pick è stato Sami Zayn, che rimane dunque nel roster dello show del venerdì sera e non sembra aver preso di buon gusto la scelta di essere stato considerato soltanto al termine dei vari spostamenti.

Imagine drafting the most versatile and complete wrestler on earth DEAD F—-ING LAST in your draft and then acting like it was all part of the master plan. https://t.co/yARdNYQxvx — Sami Zayn (@SamiZayn) October 5, 2021

Gli spostamenti aggiuntivi del Draft

Dopo la messa in onda di Raw sono stati annunciati degli spostamenti aggiuntivi: faranno ufficialmente parte dello show rosso Dana Brooke, Tegan Nox, Veer, Liv Morgan, Mia Ym, Tamina, The Miz, Shelton Benjamin e Cedric Alexander, Jason Ryker, Dolph Ziggler e Robert Roode.

SmackDown, invece, si è aggiudicato Shotzi, Natalya, Shanky e Jinder Mahal. Le superstar non selezionate sono state classificate come “free agent”: oltre a Brock Lesnar, nella lista compaiono Asuka, Bayley, Eva Marie, Gran Metalik, Lacey Evans, Lince Dorado, Shane McMahon, Shane Thorne, Titus O’Neil, Elias, John Cena e The Undertaker.

Dopo la breve parentesi estiva di SummerSlam, Cena è ritornato nuovamente ai suoi impegni cinematografici e televisivi, mentre Taker, pur essendo ritirato dalle scene, non disdegna partecipazioni a progetti targati WWE. Di recente, infatti, è stato protagonista del film interattivo “Escape The Undertaker, uscito in esclusiva su Netflix.

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale della WWE è disponibile, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, sulla piattaforma Discovery+ (qui il link per abbonarsi).