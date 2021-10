WWE NXT 2.0: annunciato il main event di Halloween Havoc 2021

Torna anche quest’anno l’edizione speciale di NXT che prende il nome da Halloween Havoc, storico PPV della World Championship Wrestling. L’evento, che andrà in scena martedì 26 ottobre, sarà a tutti gli effetti il primo del terzo brand della WWE, ormai ribattezzato da settimane NXT 2.0.

Un cambiamento nel format e nei talenti, che punta a dare spazio ai giovani. Proprio per questo motivo nel main event si affronteranno Tommaso Ciampa, attuale campione in carica, e Bronn Breaker, figlio di Rick Steiner e nipote di Scott Steiner.

Una superstar in rampa di lancio che sta ricevendo elogi e consensi da fan e addetti ai lavori. Persino il WWE Champion Big E, che abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva, ha espresso il suo desiderio di poterlo affrontare in futuro.

Tommaso Ciampa, tornato a essere campione a seguito dell’infortunio di Samoa Joe, vuole invece continuare il suo percorso da veterano del brand, difendendo la cintura con le unghie e con i denti.

WWE NXT 2.0: il futuro è adesso

È soltanto l’inizio della nuova era di NXT, con nuovi colori, un nuovo set, grandissimi campioni e altri grandi atleti che debutteranno nei prossimi mesi.

Nel corso dell’ultima puntata ha fatto molto parlare il debutto di Parker Boudreaux, che si è presentato con il ring name Harland e un look intimidatorio. A soli 23 anni, in passato aveva ricevuto gli elogi di Paul Heyman, che lo aveva definito la “Next Big Thing”, nickname dato anche a Brock Lesnar negli anni ‘2000 agli inizi della sua carriera in WWE.

Vi ricordiamo che potete seguire le puntate di NXT 2.0 abbonandovi alla piattaforma Discovery+. Per farlo, a un prezzo accessibile, vi basta cliccare qui.