WWE: lo sfidante di Roman Reigns e nuovi partecipanti al Money in the Bank match

Con la puntata di Friday Night SmackDown andata in onda venerdì 25 giugno, ovvero quella immediatamente successiva all’evento Hell in a Cell di cui potete recuperare highlights e risultati con il nostro articolo dedicato, ha ufficialmente preso il via la corsa al prossimo PPV della WWE anche per il brand blu sancendo, in maniera spettacolare ed inattesa, lo sfidante di Roman Reigns per il WWE Universal Championship e i primi partecipanti ai due Money in the Bank ladder match.

WWE Money in the Bank 2021 è un altro degli eventi gimmick della WWE e caratterizzato, come facilmente intuibile dal nome, dal caratteristico Money in the Bank ladder match che mette in palio, in una valigetta chiusa sospesa sul ring da catturare con l’ausilio di una scala, una title shot ad una delle cinture della federazione.

Lo sfidante di Roman Reigns

La puntata di Friday Night SmackDown era alla battute finale, dopo il main event fra Jimmy Uso e Dolph Ziggler, quando Roman Reigns e Paul Heyman avevano preso il microfono per il loro ormai tradizionale promo celebrativo della vittoria dopo Hell in a Cell. Tuttavia c’è stata l’interruzione davvero a sorpresa che ha sancito il ritorno di Edge ha anche sancito, ufficialmente solo nel post-show Talkin’ Smack, che sarà proprio la Rated-R Superstar lo sfidante di Roman Reigns per il WWE Universal Championship.

I nuovi partecipanti ai Money in the Bank match

Durante la puntata è stato sancito anche il primo partecipante al Money in the Bank ladder match maschile. Si tratta di Big E che ha sconfitto Apollo Crews.

La GM Sonya DeVille ha invece annunciato che la prima partecipante al Money in the Bank ladder match femminile sarà Carmella.

Nella puntata di Friday Night SmackDown andrà in scena infine un Last Man Standing match fra Kevin Owens e Sami Zayn che decreterà un altro partecipante dello show blu al Money in the Bank ladder match.

Ricordiamo che in entrambi i Money in the Bank Ladder Match si affronteranno 8 partecipanti (4 da Raw e 4 da Smackdown). Per i primi partecipanti proveniente da Raw recuperate il nostro articolo dedicato.

WWE Money in the Bank 2021

WWE Money in the Bank 2021 andrà in scena il prossimo 18 luglio dalla Dickies Arena di Fort Worth, Texas. Sarà il primo PPV della WWE al di fuori della Florida e del WWE Thunderdome nonché il primo con la presenza di pubblico dopo Wrestlemania 37.

WWE Money in the Bank 2021 andrà in scena il prossimo 18 luglio dalla Dickies Arena di Fort Worth, Texas. Sarà il primo PPV della WWE al di fuori della Florida e del WWE Thunderdome nonché il primo con la presenza di pubblico dopo Wrestlemania 37.