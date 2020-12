Yamato Animation sbarca su Samsung TV Plus

A partire da oggi, 9 dicembre, Yamato Animation si unisce all’offerta di Samsung TV Plus ovvero la piattaforma di Samsung che distribuisce oltre 250 canali tematici in Europa e negli Stati Uniti su tutte le Smart TV del brand e prodotte dopo il 2016.

Yamato Animation sarà un canale completamente gratuito dedicato all’animazione giapponese e fruibile direttamente in TV!

Yamato Animation su Samsung TV Plus – la programmazione

La programmazione di questa prima fase include tanti anime di recente produzione, tutti in versione originale e in alta definizione!

Già disponibili da oggi infatti ci sono:

Rainbow Days

Cardcaptor Sakura Clear Card

Princess Principal

Fire Force

Cells at Work – Lavori in corpo

Arte

Genie Family 2020

Plunderer

Come vedere Yamato Animation su Samsung TV Plus

Per vedere tutti e 34 in canali dell’offerta Samsung TV Plus in Italia non sono necessarie applicazioni, dispositivi aggiuntivi o carte di credito, basta disporre di una Smart TV Samsung (prodotta dopo il 2016) connessa ad alla rete internet.

Ecco le istruzioni:

Accendi il tuo dispositivo connesso ad internet, quindi apri Samsung TV Plus utilizzando la barra delle applicazioni situata nella parte inferiore dello schermo del tuo TV. A questo punto sintonizzati sul canale Nr. 4250 della piattaforma Samsung TV Plus per vedere la programmazione di Yamato Animation dove troverai 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana una selezione delle più recenti e innovative serie di animazione prodotte in Giappone, trasmesse in lingua originale, sottotitolate in italiano.

Yamato Animation è anche su Amazon Prime Video

Yamato Animation ha recentemente aggiunto al al catalogo Amazon Prime Video molte serie anime fra cui la serie cult Berserk, Ken Il Guerriero, City Hunter ma anche la trilogia di Project Itoh composta da L’impero dei cadaveri, , L’organo genocida.